Profiel Carlyle: Investeerder in honderden bedrijven

Voluit heet de investeerder The Carlyle Group, naar het hotel in New York waar de eerste gesprekken over de oprichting van het investeringsfonds werden gehouden. Carlyle is opgericht in 1987.

Het hoofdkantoor is gevestigd in Washington, DC.

Glenn Youngkin en Kewsong Lee staan aan het roer van de investeringsmaatschappij. Carlyle steekt geld in bedrijven die het vervolgens na enkele jaren weer met winst van de hand probeert te doen. Ook beheert het bedrijf een vastgoedportfolio.

Het investeringsfonds heeft geld zitten in 279 bedrijven en meer dan driehonderd vastgoedinvesteringen. Onder meer autoverhuurder Hertz en communicatiebedrijf Sagemcom zijn grotendeels in handen van de investeerder.

Het geïnvesteerd vermogen bedraagt in totaal 195 miljard dollar (157 miljard euro) via 317 investeringsvehikels. Ruim 1.750 investeerders uit 83 landen hebben geld belegd via Carlyle.

Wereldwijd telt de investeerder 1.600 werknemers.

De medewerkers zijn verspreid over 31 kantoren in Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Azië en Australië.

Carlyle richt zich vooral op de sectoren lucht- en ruimtevaart, defensie, consumenten & detailhandel, energie, financiële diensten, gezondheidszorg, industrie, infrastructuur, vastgoed, technologische diensten, telecommunicatie & media en transport.