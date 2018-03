'Protectionisme Trump slecht voor open economie Nederland'

De tijdelijk geschrapte importtarieven op staal en aluminium uit Europa hadden geen groot probleem voor de Nederlandse economie hoeven zijn. Maar China pikt de andere maatregelen van Trump waarschijnlijk niet en overweegt eigen maatregelen. De handelsoorlog die dreigt te volgen, kan juist extra schade toebrengen.

Een handelsoorlog kent alleen maar verliezers, zeggen economen al langer. Hoewel Trump iets anders denkt, geldt dit ook voor de Amerikaanse economie. Door importtarieven moeten consumenten en bedrijven bijvoorbeeld meer betalen voor hun producten. Zo vrezen makers van bierblikjes voor de hogere prijzen van aluminium.

Zelfs Amerikaanse Republikeinen hebben zich tegen de heffingen uitgesproken en ook voor de Europeanen is het een vreemde gewaarwording. Ruim anderhalf jaar geleden onderhandelden Europa en de VS nog over een allesomvattende handelsovereenkomst om een keur aan tarieven te schrappen.

Deze week moest Eurocommissaris Cecilia Malmström in Washington aan de bak om te voorkomen dat Europese industrieën geraakt worden door importheffingen die Trump wil instellen voor allerlei sectoren. Het contrast kan bijna niet groter zijn.

Tata Steel

Voor Nederlandse partijen zoals Tata Steel in IJmuiden is een harde klap vermeden door de uitzonderingspositie die de EU heeft weten binnen te slepen. Het concern heeft klanten onder Amerikaanse autofabrikanten en een extra heffing zou voor de staalfabrikant en de Amerikaanse klanten een forse tegenvaller hebben betekend, zegt Casper Burgering, sectoreconoom industrie bij ABN Amro.

Voor de gehele Nederlandse economie zal het effect van een importtarief op staal en aluminium meevallen. De staalsector heeft een relatief klein aandeel van 3,5 procent in alles wat geëxporteerd wordt naar de Verenigde Staten. "Dat is helemaal niet zoveel", verklaart Burgering.

Duitsland

De econoom maakt wel een voorbehoud. Wanneer de VS importheffingen instelt op andere goederen, is dit slecht nieuws voor Nederland. Zo hintte Trump bijvoorbeeld op extra importtarieven op Duitse auto's. Als de Duitse industrie geraakt wordt, zal ook de Nederlandse economie dit voelen.

"Op het moment dat er daadwerkelijk tarieven gaan gelden op andere producten zoals Duitse auto's dan gaan wij het wel merken. Onze exposure richting Duitsland en andere landen in Europa is aanzienlijk groter. Mocht het escaleren dan hebben wij een groter probleem."

De afhankelijkheid van de Nederlandse economie van de export zorgt er dan voor dat Nederland extra hard geraakt wordt. Europa is weliswaar de belangrijkste handelspartner voor Nederland, maar het indirecte effect van een handelsoorlog wordt ook hier gevoeld.

"Wij exporteren zelf veel naar China. In die zin merken we het als een handelsoorlog tussen de VS en China escaleert. Maar er gaan ook veel halffabricaten van Nederland naar Duitsland. Die worden verwerkt in machines en gaan dan naar Azië toe. Dus zowel direct als indirect gaan we dat merken", legt de econoom uit.

Veiligheid

Waarom zijn de importheffingen die Trump nu wil invoeren eigenlijk zo'n probleem? Zo bepaalde de Europese Unie eind vorig jaar nog dat staal uit Brazilië, Iran, Rusland en Oekraïne extra belast moest worden en ontstond er toen geen wereldwijde verontwaardiging.

Het verschil ontstaat door de beargumentering, vertelt Burgering. "Een groot deel van de Chinese staal wordt gesubsidieerd door de staat. Dat is een alom bekend verhaal", zegt hij. Zo kunnen Chinese staalproducenten, die wereldwijd grote spelers zijn, profiteren van goedkope energie.

Na verschillende onderzoeken concludeerde de Europese Commissie dat Chinese ondernemingen hun staal voor minder dan de kostprijs op de Europese markt dumpten. "In die zin hadden ze gewoon een case. Dan zeiden ze: 'We kunnen aantonen dat jullie staal maken voor onder de kostprijs en daarom leggen wij jullie handelsbeperkingen op.' Je kan het aanvechten, maar de bewijslast is er gewoon. Dan heb je gewoon gegronde redenen."

Echter gebruikt Trump als reden dat de nationale veiligheid in het geding is. Maar of dat zo is, hangt af van wat je ziet als nationale veiligheid. "Dat is op meerdere manieren interpretabel. Het is wel een argument natuurlijk, maar je kan niet zeggen dat er veel onderzoek aan vooraf is gegaan."