Dit verdienen bestuursvoorzitters van Nederlandse grote banken

Het loon van ING-topman Hamers zou dit jaar na de voorgestelde verhoging op ruim 3 miljoen euro uitkomen. In 2017 was het totale bedrag nog 2 miljoen euro.

De bank vergelijkt het salaris van de topman met de vijftig andere grote bedrijven in de eurozone. In die lijst zou Hamers op dit moment op 49e plaats staan. Na de verhoging komt hij op de 44e plek. Volgens de bank blijft zijn loon ook na de verhoging "bescheiden" in vergelijking met gelijksoortige bedrijven.

De andere grote Nederlandse banken publiceren binnenkort in hun jaarverslagen informatie over de salarissen van de raad van bestuur in 2017. Desgevraagd wilden Rabobank en ABN Amro laten weten hoe hoog het salaris van hun topmannen in 2017 was. Informatie over het lopende jaar 2018 wordt nog niet gedeeld.

Rabobank

Volgens een woordvoerder van Rabobank waren er wat betreft het salaris van Rabobank-topman Wiebe Draaijer in 2017 geen verrassingen. De woordvoerder laat weten dat zijn jaarsalaris hetzelfde is gebleven als in 2016.

Dat was toen een jaarsalaris van 980.000 euro. Inclusief het pensioen kwam het bedrag in 2016 uit op ruim 1,2 miljoen euro. De woordvoerder laat verder weten dat Rabobank geen bonussen uitkeert.

ABN Amro

ABN Amro-voorzitter Gerrit Zalm ontving over 2016 een jaarsalaris van 775.000 euro. Inclusief pensioen komt dat neer op bijna 1,1 miljoen euro. In vergelijking met 2015 was zijn salaris wel met 8.000 euro verhoogd.

Zalm is begin 2017 echter opgevolgd door de financiële topman Kees van Dijkhuizen. Het salaris van de nieuwe topman bedroeg 713.000 euro over 2017. Dat is volgens de woordvoerder van ABN Amro ook het salaris dat is afgesproken bij zijn benoeming.

Van Dijkhuizen heeft daarbij, net als topman Draaijer, geen recht op een bonus. "De beloningen van het bestuur volgen normaliter de cao-stijgingen van de algemene cao. Andere verhogingen of bedragen zijn er niet", aldus de woordvoerder.