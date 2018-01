Waarom is er zoveel verzet tegen fusie ThyssenKrupp en Tata?

Wat is er precies gebeurd bij beide bedrijven en waarom is er zoveel verzet tegen die fusie?

De fusie

In september 2017 maken het Duitse staal- en industriebedrijf ThyssenKrupp en het Indiase Tata Steel, het moederbedrijf van de staalfabriek in IJmuiden, bekend een intentieovereenkomst te hebben gesloten over een fusie. Hoewel dit pas de officiële bekendmaking is, was het al langer bekend dat de bedrijven al maanden in gesprek waren.

ThyssenKrupp heeft veel last van overcapaciteit in de markt. Reden voor het bedrijf om de organisatie op de schop te nemen. De fusie is onderdeel van die reorganisatie.

Het hoofdkantoor van de joint venture, die aan 48.000 mensen werk zal bieden, komt in Amsterdam te staan. De top zal bestaan uit een deel van het management van beide bedrijven. Het kostenvoordeel wordt geraamd op 400 miljoen euro tot 600 miljoen euro. Onder meer de commerciële divisies, onderzoeksafdelingen en andere ondersteunende diensten zullen worden samengebracht.

Banen

Als gevolg van de fusie zullen vierduizend mensen hun baan verliezen. Het banenverlies zal gelijkmatig worden verdeeld over de twee bedrijven, melden ThyssenKrupp en Tata.

Het personeel van Tata Steel in IJmuiden ziet niks in de voorgenomen fusie. Direct na bekendmaking van de intentieovereenkomst, liet voorzitter van de centrale ondernemingsraad Frits van Wieringen weten dat "alle seinen op rood staan". Hoeveel banen er in IJmuiden op de tocht staan, is niet bekendgemaakt. Ook vakbonden verzetten zich.

Aanvankelijk waren ook de Duitse vakbonden en werknemers van ThyssenKrupp tegen.

Locaties

De vrees van werknemers van Tata Steel in IJmuiden is dat Nederlandse werknemers onevenredig hard worden getroffen door de voorgenomen ontslagronde. In ons land werken ongeveer tienduizend werknemers voor Tata Steel. In het Verenigd Koninkrijk zijn dat er zevenduizend, en elders in Europa nog eens vierduizend.

Gezien de gunstige ligging en goede staat van de Nederlandse fabrieken, zou het voor de hand liggen het grootste deel van de saneringen in het Verenigd Koninkrijk plaats te laten vinden, maar dat is waarschijnlijk niet het geval, zegt Van Wieringen in september in NRC. "Er is in Groot-Brittannië al enorm veel gesaneerd en er zijn al hele productielijnen gesloten. De kans is dus groot dat de ontslagen in Nederland zullen vallen."

Ook zullen de nadelen voor Tata Steel volgens Van Wieringen groter zijn. Het banenverlies van tweeduizend personen zal bij Tata Steel met 20.000 werknemers harder aankomen dan bij de staaltak van ThyssenKrupp, waar 27.000 mensen werken.

Stemming

In Duitsland zijn de grootste problemen met het personeel inmiddels opgelost. ThyssenKrupp heeft de werkgelegenheid voor het Duitse personeel gegarandeerd voor de komende negen jaar. Ook blijven vrijwel alle fabrieken open.

Dat betekent overigens niet dat er geen banen zullen verdwijnen. Het plan om met tweeduizend mensen minder door te gaan staat, maar dat moet via natuurlijk verloop gebeuren, zodat er geen gedwongen ontslagen nodig zijn.

Het is reden voor het personeel van Thyssenkrupp om met de fusie in te stemmen. Hoewel nog tot en met vrijdag kan worden gestemd, blijkt volgens bronnen nu al dat de samensmelting op steun bij het personeel kan rekenen. In de eerste week van februari wordt de uitslag van de stemming officieel bekendgemaakt.

Als het personeel van ThyssenKrupp heeft ingestemd, moet het wederzijdse boekenonderzoek nog worden afgerond. Ook zijn er nog adviezen nodig over de pensioenlasten en de schulden van fusiebedrijf ThyssenKrupp Tata Steel.

Onder het personeel van Tata in IJmuiden blijft de geplande fusie een stuk minder populair. De ondernemingsraad van Tata Steel IJmuiden maakte begin januari nog bekend naar de rechter te stappen, omdat het medezeggenschapsorgaan naar eigen zeggen buitenspel is gezet in het fusieproces.