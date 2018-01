Toen Kijkshop in maart vorig jaar een kwart van de 87 filialen sloot, wist Moers het al: dit gaat niet goed. De winkelketen ontkende toen bij monde van een woordvoerder dat er verdere sluitingen op de agenda stonden.

Maandag bleek het tegendeel. Alle overgebleven winkels sluiten per direct, en de vierhonderd personeelsleden verliezen hun baan. Kijkshop leed al jaren verlies. De keten had veel last van het veranderende winkellandschap, waarin klanten vaker voor online aankopen kiezen.

De boot gemist

Het winkelbedrijf heeft dat volgens retaildeskundige Moers aan zichzelf te danken. Kijkshop had wel een webshop, maar die liep niet goed en ging gepaard met veel klachten. Het ontbrak Kijkshop duidelijk aan de techniek van internetgiganten als bol.com, die bijvoorbeeld meteen aanbevelingen kunnen doen op basis van eerdere aankopen. Moers: "Het is ongelooflijk, maar Kijkshop heeft aan alle kanten de boot gemist."

Dat was anders in 1973, toen het bedrijf in Den Bosch met een voor die tijd vernieuwend winkelconcept kwam. Klanten konden de producten in een vitrine bekijken, om ze vervolgens via een bestelbriefje met het artikelnummer uit het magazijn geleverd te krijgen.

Die formule heeft in de huidige tijd echter alle relevantie verloren. Moers: "Vorige eeuw was het nog spectaculair om naar producten te kijken in een vitrinekast, maar sinds de opkomst van online winkelen is dat totaal verouderd. Tegenwoordig is je scherm je vitrine. Daar heb je keuze uit duizenden verschillende producten. En bovendien een uniek aanbod, terwijl het aanbod van Kijkshop behoorlijk doorsnee was."

Dat wil overigens niet zeggen dat de fysieke winkel geen kansen meer heeft, vindt Moers. "Winkels als MediaMarkt en Kamera Express doen het goed. Maar die bieden een beleving. Service, of de mogelijkheid om producten uit te proberen."

Prehistorie van de retail

"Je ziet hier heel mooi de levenscyclus van een winkelconcept", aldus Moers. De winkels van Kijkshop waren uniek, maar zijn in de loop der jaren ingehaald door de tijd. Kijkshop en zijn Zweedse eigenaren zagen het gebeuren.

Volgens een woordvoerder van Kijkshop-eigenaar The One is het aan een curator om te kijken of een eventuele verkoop of doorstart mogelijk is. Moers gelooft daar niet in. "Bij een doorstart zijn de kosten er natuurlijk uit, maar het heeft alleen zin als je relevant bent. En dat is Kijkshop duidelijk niet meer."

Ook voor de merknaam van Kijkshop ziet hij weinig toekomst. "Het is een beschadigde naam, net als bij V&D. Mensen associëren het met knulligheid. Een soort prehistorie van de retail." Moers vind dat we dankbaar moeten zijn voor wat Kijkshop betekend heeft, maar ook moeten accepteren dat de tijden van de winkel voorbij zijn.

Online winkelconcept

"Het is beter om helemaal opnieuw te beginnen en iets heel anders te gaan doen, vindt Moers. "Maar dan zul je moeten vechten tegen spelers als bol.com, dat is ook niet gemakkelijk."

Kijkshop-eigenaar The One probeert dat wel, met het online winkelconcept KijkBijMij, dat vorig jaar via Kijkshop zijn intrede deed. Consumenten kunnen elkaar live via videochat koopadvies geven in ruil voor een commissie. De website van Kijkshop werd maandag, na enkele uren uit de lucht te zijn geweest, gelinkt aan de KijkBijMij-site.

Ook in dit winkelconcept heeft Moers weinig vertrouwen. "Het is vreselijk ingewikkeld. Veel te complex voor de snelheid waarmee mensen dingen aanschaffen. Het is ten eerste natuurlijk maar de vraag hoe betrouwbaar degene is die de recensie geeft, maar ook de videofunctie is te omslachtig. Degene die je belt, moet maar net tijd hebben. Het is gedoe. En gedoe is online het laatste wat je wilt."