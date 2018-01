Waarover praten de wereldleiders tijdens het World Economic Forum?

Waar wordt over gepraat en wie zijn er aanwezig?

Versplinterde wereld

Het thema van deze 48ste bijeenkomst, die tot vrijdag zal duren, is "creating a shared future in a fractured world", oftewel het creëren van een gedeelde toekomst in een versplinterde wereld.

De economische afhankelijkheid die aan het eind van de twintigste eeuw tussen verschillende landen bestond, staat onder druk, concludeert het WEF in een aankondiging. "Geostrategische kloven zijn opnieuw ontstaan, met brede politieke, economische en sociale gevolgen."

"De breuken die op politiek, economisch en sociaal vlak zijn ontstaan, moeten niet tot intolerantie, besluiteloosheid en inactiviteit leiden", aldus het WEF. Op economisch gebied pleit het forum voor "duurzame en inclusieve groei".

Tijdens de bijeenkomst wordt in meer dan vierhonderd sessies onder meer gesproken over de toekomst van consumptie, (digitale) economie, milieu, energie en financiële systemen. Ook onderwerpen als gezondheidszorg, gender, informatie en entertainment en voedselveiligheid komen aan bod.

Beroemdheden, bedrijfsleven en politici spreken

Onder de sprekers bevinden zich klimaatactivist Al Gore, EC-voorzitter Jean-Claude Juncker, de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire, de Franse president Emmanuel Macron, de Britse premier Theresa May en de Canadese premier Justin Trudeau.

Traditiegetrouw doen ook beroemdheden een woordje. Onder anderen zanger Elton John, zanger Will.i.am en cellist Yo Yo Ma zijn bij de sprekers.

Ook komen er Nederlandse namen voorbij. Zo spreken onder anderen Philips-topman Frans van Houten, DSM-topman Feike Sybesma en voormalig Eurocommissaris Neelie Kroes.

Namens Nederland wonen onder anderen premier Mark Rutte, koningin Máxima en meerdere ministers de bijeenkomst bij.

Trump leidt tot protest

Ook de Amerikaanse president Donald Trump zal bij het forum aanwezig zijn. Zijn komst is niet onomstreden. Een week geleden protesteerden zo'n vijfhonderd mensen in de Zwitserse hoofdstad Bern tegen zijn komst. Ook tijdens de top worden protesten verwacht.

Van de Duitse bondskanselier Angela Merkel maakte zaterdag bekend ook aanwezig te zijn. Het is de eerste keer na twee jaar afwezigheid. In 2016 moest Merkel plots afzeggen vanwege de onrust tijdens Nieuwjaarsnacht in Keulen, in 2017 kwam ze opnieuw niet.

48ste editie

Het is de 48ste keer dat het World Economic Forum zijn jaarlijkse vergadering houdt. Het WEF is opgericht in 1971 door de Zwitserse hoogleraar en zakenman Klaus Schwab. Het hoofdkantoor staat in Genève.

Jaarlijks komen er in totaal ongeveer 2.500 personen naar de vergadering in Davos, onder wie CEO's van de grootste bedrijven ter wereld, vooraanstaande politici, intellectuelen en journalisten. Naast de jaarvergadering in Zwitserland vinden er verschillende regionale conferenties plaats.

Er is ook kritiek op het forum. Zo zou het vooral een bijeenkomst zijn om zaken te doen, waar bedrijven overeenkomsten met elkaar en politici kunnen sluiten. Bovendien zijn er hoge kosten verbonden aan het lidmaatschap en komt er over het algemeen weinig concreets voort uit de jaarlijkse vergadering.