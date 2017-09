Overzicht: Wat is er allemaal gebeurd bij het noodlijdende Air Berlin?

Wat is er allemaal gebeurd bij het noodlijdende bedrijf? Een overzicht.

In september 2016 kondigt Air Berlin een stevige reorganisatie aan. Het bedrijf lijdt al langere tijd verlies en splitst zich op in drie onderdelen. Dat gaat gepaard met het ontslag van twaalfhonderd personeelsleden. Veertig vliegtuigen worden verhuurd aan Lufthansa.

Concurrenten vrezen dat Lufthansa Air Berlin helemaal zal overnemen. In juni 2017 zegt Ryanair-topman David O'Brien dat de Duitse politiek een overname niet mag toestaan. Volgens hem is Air Berlin "praktisch failliet" en zou goedkeuring voor een overname door Lufthansa "door de staat gesponsord protectionisme" zijn.

Failliet

Amper twee maanden later komt de eerste voorspelling van O'Brien uit. Air Berlin vraagt op 15 augustus faillissement aan. Grootaandeelhouder Etihad, die het bedrijf in 2012 kocht, wil geen geld meer in Air Berlin steken. De vluchten van de luchtvaartmaatschappij gaan wel door, omdat de Duitse overheid Air Berlin met een overbruggingskrediet steunt.

Lufthansa duikt meteen op de failliete concurrent. Het bedrijf wil ongeveer negentig van de honderdveertig kisten van Air Berlin overnemen. Met de extra toestellen wil Lufthansa zijn vluchtaanbod uitbreiden.

Al snel melden zich meer geïnteresseerden. Ook easyJet, TUI fly, Ryanair en Thomas Cook-dochter Condor lijken interesse te hebben. Investeerder Hans Rudolf Wöhrl maakt bekend een bod van een half miljard euro te hebben uitgebracht op de failliete luchtvaartmaatschappij en die Chinese ondernemer Jonathan Pang wil Air Berlin aan zijn eigen vliegveld Parchim Airport koppelen.

Bezwaren

De Duitse luchtvaartmaatschappij Germania vraagt de rechter eind augustus het overbruggingskrediet van de overheid te blokkeren. Volgens de luchtvaartmaatschappij zou de overheid Air Berlin bevoordelen. De hoorzitting staat gepland voor 15 september.

Zes dagen later keurt de Europese Commissie (EC) de noodlening aan Air Berlin goed. Er is duidelijk afgesproken dat de hulp tijdelijk van aard is en niet is bedoeld om Air Berlin als zelfstandig bedrijf op de been te houden. Daarom is volgens de EC geen sprake van verstoring van de concurrentie.

Ziekmeldingen

Drie dagen voor de laatste dag waarop geïnteresseerden een bod kunnen uitbrengen, komt Air Berlin opnieuw in de problemen. Ongeveer tweehonderd piloten melden zich op 12 september ziek. Door het ongebruikelijk hoge aantal ziekmeldingen moet Air Berlin tientallen vluchten annuleren.

"We moeten snel weer terug naar een normaal schema", laat COO Oliver Iffert weten. "Dat is cruciaal om de gesprekken met nieuwe investeerders nog tot een succesvol einde te brengen." Vakbonden laten weten dat het geen vanuit hen georganiseerde staking betreft.

Woensdag 13 september worden er opnieuw vluchten geannuleerd door ziekmeldingen. De Duitse minister van Verkeer Alexander Dobrindt roept de piloten op om zich niet meer ziek te melden, omdat ze het overnameproces daarmee hinderen.

Geïnteresseerden hebben nog tot 15 september om een bod op Air Berlin uit te brengen.