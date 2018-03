Overzicht: Winkelketens die de afgelopen jaren failliet gingen

2018

Kijkshop

Sector: elektronica, huishoudelijke artikelen, sieraden

Vestigingen: 62

Werknemers: 400

Samenvatting: De Zweedse eigenaar van Kijkshop maakte op 22 januari bekend alle filialen te sluiten en het faillissement voor de keten aan te vragen. De winkelketen was sinds eind 2017 in handen van de Zweedse investeringsmaatschappij SparkistanStClemens. Daarvoor was het eveneens Zweedse Listérus & Partners Capital Advisors eigenaar. Deze sloot eerder al een kwart van de 87 winkels. Het onlinewinkelconcept van Kijkshop, KijkBijMij, blijft wel bestaan. Via deze app geven consumenten elkaar live via video koopadvies in ruil voor commissie. In februari lieten de curatoren weten met "enkele grote retailpartijen" te praten over de overname van een aantal vestigingen. Als de onderhandelingen slagen, dan worden deze winkels onder een andere formule voortgezet.

2017

Doniger Fashion Group

Sector: kleding

Vestigingen: 53 in Nederland, 22 in België, Frankrijk en Duitsland

Werknemers: 600 fte (waarvan de helft in Nederland)

Samenvatting: Het moederbedrijf van Gaastra, McGregor en Adam Menswear kreeg in september 2017 uitstel van betaling. Drie dagen later is het faillissement uitgesproken. In september 2017 werd bekend dat de Nederlandse activiteiten van Doniger Fashion Group een doorstart maken met behulp van een investeringsfonds dat hier speciaal voor is opgericht. Het fonds, met de naam Du Soutien Beheer, wordt geleid door Rens van de Schoor. Hij realiseerde eerder een doorstart van onder meer de kledingketens Miss Etam en Promiss. Begin 2018 wordt duidelijk dat de helft van de Adam Brandstores uit de failliete boedel van McGregor een doorstart maakt.



Doniger Fashion Group was de opvolger van de eerder failliet verklaarde McGregor Fasion Group. Deze onderneming kwam in de problemen door een grote schuldenlast van tientallen miljoenen euro's. De onderneming maakte in 2016 een doorstart in afgeslankte vorm onder de naam Doniger Fashion Group.

Tuunte

Sector: kleding

Vestigingen: 41 winkels

Werknemers: 260

Samenvatting: Tuunte leed al jaren verlies. Het bedrijf had er last van dat de winkels met name in dorpen gevestigd zijn. De keten, vooral actief in Twente en de Achterhoek, was begonnen aan uitbreiding in de Randstad. Maar gebrek aan geld en tijd om het bedrijf te vernieuwen, heeft de keten volgens directeur Louis van Andel de das om gedaan. Eind augustus werd duidelijk dat investeerders winkels van Tuunte overnemen. De overnemende partij heeft de intentie met tenminste 20 van de 41 van de winkels verder te gaan. Later werd bekend dat het gaat om Jola Mode en voormalig aandeelhouder René Rootinck.

Witteveen

Sector: kleding

Vestigingen: 94 winkels

Werknemers: 400

Samenvatting: Modebedrijf Witteveen is in juli 2017 failliet verklaard vanwege een te hoog opgelopen belastingschuld. De Belastingdienst heeft het faillissement aangevraagd. Een afspraak met huisbank ABN Amro over het kwijtschelden van schulden in ruil voor aandelen in het moederbedrijf van Witteveen mocht niet baten. Een deel van de winkels van Witteveen is open gebleven. In augustus 2017 liet de curator weten goede hoop te hebben op een doorstart. Later die maand kon de curator daadwerkelijk een doorstart aankondigen. Een groep Nederlandse investeerders gaat met zoveel mogelijk winkels en tenminste 70 procent van de werknemers verder.



Phone House

Sector: telecom

Vestigingen: 70 winkels (en 74 franchisevestigingen buiten het faillissement)

Werknemers: 806

Samenvatting: Winkelketen Phone House heeft in februari faillissement aangevraagd. Onder het faillissement vallen het hoofdkantoor in Amersfoort, zeventig eigen winkels en enkele webwinkels. De 74 franchisevestigingen van Phone House zijn niet door het faillissement geraakt. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen last van directe concurrentie van telecomoperators, lagere vergoedingen van telecomoperators en teruglopende verkopen. Ook zou de Wet op het financieel toezicht de mogelijkheden om 'gratis' telefoons bij abonnementen aan te bieden "ernstig beperken". In maart maken de curatoren bekend dat inmiddels zestien van de 64 winkels zijn verkocht aan franchisenemers. Dit betekent dat in totaal 86 vestigingen zelfstandig verder gaan. Het overgrote deel hiervan bestond al uit franchisevestigingen.

Euroland

Sector: cosmetica, snoepgoed, huishoudelijke artikelen

Vestigingen: 23 winkels

Werknemers: 87

Samenvatting: Winkelketen Euroland is eind januari 2017 op eigen aangifte failliet verklaard. Volgens de directie zijn tegenvallende resultaten en hevige concurrentie redenen voor het faillissement. De curator heeft geprobeerd een doorstart te realiseren, maar halverwege februari wordt duidelijk dat dit er niet in zit.

Charles Vögele

Sector: kleding

Vestigingen: 95 winkels in Nederland

Werknemers: ruim 700 in Nederland (ruim 6.300 internationaal)

Samenvatting: Het Zwitserse moederbedrijf is in 2016 overgenomen door het Italiaanse Sempione Retail. Die wil zich concentreren op strategische markten zoals Zwitserland, Oostenrijk, Hongarije en Slovenië. De Nederlandse tak van modeconcern Charles Vögele is eind januari 2017 failliet verklaard. In maart 2017 werd een koper voor 90 van de 95 Nederlandse winkels gevonden. De nieuwe eigenaar Vidrea Retail belooft zoveel mogelijk banen te behouden en textielondernemer Remt Melles zal het bedrijf na de doorstart leiden.

2016

MS Mode

Sector: kleding

Vestigingen: 130 in Nederland

Werknemers: 660 in Nederland (2.300 internationaal)

Samenvatting: De Nederlandse tak van damesmodeketen MS Mode werd op 11 augustus 2016 failliet verklaard, nadat een week eerder uitstel van betaling was verleend. Volgens curator Frits Kemp namen de schulden bij de keten toe, doordat MS Mode wel kosten moest maken om de winkels open te houden, terwijl de Rabobank de omzet incasseerde op basis van een overeenkomst die voor de surseance was gemaakt. In september 2016 meldden de curatoren een doorstart voor MS Mode. GA Europe neemt de activiteiten over om de keten te herstructureren. Daarna zal de keten weer verdergaan als onderdeel van Coolinvestments. In november 2016 wordt duidelijk dat MS Mode verder gaat met 155 winkels in Nederland, Spanje, België en Luxemburg.

Mitra

Sector: slijterij

Vestigingen: 24 eigen winkels en 143 franchisenemers

Werknemers: 144 (in eigen winkels)

Samenvatting: Slijterijketen Mitra werd op 30 juni 2016 failliet verklaard. Het faillissement volgde op de aanvraag voor uitstel van betaling een dag eerder. De 24 eigen winkels van Mitra C.V. werden per direct gesloten. Mitra verkeerde al langer in moeilijkheden, onder meer door de zwakke economie, teruglopende verkopen van binnenlands gedistilleerd en concurrentie met de supermarkt en online aanbieders. In 2014 werd bekend dat de slijterijketen winkels moest sluiten. Moederconcern distilleerderij Dirkzwager werd in de val van Mitra meegesleurd. Half juli 2016 ging ook Dirkzwager failliet. Voor dochterondernemingen Cooymans en Delcave werd eind juli het faillissement uitgesproken. Voor zowel Cooymans en Delcave als Weduwe Joustra kon in juli een doorstart aangekondigd worden. Voor de ongeveer 145 drankspeciaalzaken van franchisenemers werd eind juli een oplossing gevonden: Mitra is overgenomen door drankengroothandel De Monnik Dranken en ondernemers met een Mitra-winkel.

McGregor

Sector: kleding

Vestigingen: ca. 150 eigen winkels en 200 shop-in-shops, kleding ligt ook in 3.000 andere winkels

Werknemers: 1.200

Samenvatting: Eind juni 2016 zijn elf van de vijftig onderdelen van McGregor failliet verklaard. Drie weken eerder vroeg het bedrijf al uitstel van betaling aan. Het gaat onder andere om Adam Menswear, Gaastra Retail en McGregor Fashion Group. Aanvankelijk zei de directie dat een faillissement niet aan de orde zou zijn. Half juli werd een doorstart aangekondigd. McGregor gaat verder onder de nieuwe naam Doniger Fashion Group.

Scheer & Foppen

Sector: elektronica

Vestigingen: 56

Werknemers: 475

Samenvatting: De elektronicaketen is in juni 2016 door rechtbank Gelderland failliet verklaard. Het gaat om het onderdeel Scheer & Foppen Electrospeciaalzaken, logistiek dienstverlener E-Man Service en de webwinkels Bobshop.nl, Internetshop.nl en Modern.nl. Scheer & Foppen Installatietechniek valt niet onder het faillissement. De keten heeft vooral vestigingen in het noorden, oosten en midden van Nederland. De winkels blijven voorlopig open. Het bedrijf had al enkele jaren last van teruglopende omzetten en draaide in zowel 2013, als in 2014 en 2015 verlies. Naar eigen zeggen had Scheer & Foppen last van concurrentie van onder meer webwinkels. De directie voerde voor het faillissement gesprekken met meerdere potentiële overnamekandidaten. Maar dit heeft geen overname opgeleverd. Ook een verkoop van afzonderlijke winkels is niet gelukt.

Cora Kemperman

Sector: kleding

Vestigingen: 8 (Nederland en België)

Werknemers: -

Samenvatting: Damesmodeketen Cora Kemperman is in juni failliet verklaard. Het moederbedrijf Lafalda Mode werd in maart 2015 verkocht aan de nicht van oprichtster Cora Kemperman en Brigitte de Wilde. De nicht kreeg een burn-out en haar vervanger had naar verluidt een gebrek aan ervaring met de stijl van Cora Kemperman. Ondertussen stapelden de schulden van het bedrijf zich op en raakte de keten in de problemen. De curator was aanvankelijk hoopvol over een doorstart, maar begin juli haakte de enige geïnteresseerde partij alsnog af.

HoutBrox bv

Sector: kleding

Vestigingen: ongeveer 25

Werknemers: ongeveer 350

Samenvatting: In april 2016 zijn HoutBrox bv en alle daaraan gelieerde vennootschappen failliet verklaard. Het faillissement geldt ook voor Duthler Intermode bv, Brova Retail Services bv en Brova bv. Purdey hoorde ook bij de onderneming, maar werd kort voor het faillissement door Brova verkocht. De curatoren hebben deze verkoop later via de rechter terug laten draaien. In mei werd bekend dat Berden Mode & Wonen samen met Schopinvest HoutBrox en Duthler overneemt. Berden was vooral geïnteresseerd in de winkels van Purdey. Van de meer dan twintig zaken van Houtbrox en Duthler zouden in ieder geval drie winkels open blijven. Twaalf HoutBrox-fillialen zijn vervolgens weer doorverkocht aan de Delftse modeketen Van Uffelen. Elf van de vestigingen zullen een doorstart maken.

Unlimited Sports Group (USG)

Sector: sportkleding en -schoenen

Vestigingen: 350

Werknemers: ongeveer 2.500

Samenvatting: Eind februari 2016 heeft het moederbedrijf van onder meer Perry Sport en Aktiesport uitstel van betaling aangevraagd. Het faillissement volgde vlak daarna. Het bedrijf werd naar eigen zeggen hard geraakt door de recente faillissementen van V&D en het moederbedrijf van Scapino. Perry Sport had elf shop-in-shops in V&D-vestigingen en Aktiesport had 128 dergelijke verkooppunten in veel winkels van Scapino. De voorraad en inventaris van de shop-in-shops van Aktiesport zijn uiteindelijk door Scapino overgenomen. En in maart werd duidelijk dat beide ketens een doorstart kunnen maken onder de Britse keten JD Sports Fashion. Over een doorstart van andere bedrijfsonderdelen wordt nog onderhandeld.

La Ligna

Sector: kleding

Vestigingen: 52 winkels

Werknemers: circa 230

Samenvatting: Dameskledingketen La Ligna is in februari 2016 failliet verklaard. Volgens de financieel directeur lijdt het bedrijf al jaren verlies. Het lukte wel om de kosten omlaag te brengen. Maar het was niet genoeg om een faillissement te voorkomen. Begin maart is een doorstart aangekondigd voor 42 van de 52 winkels. In totaal kunnen 135 medewerkers onder dezelfde arbeidsvoorwaarden in dienst blijven.

Paradigit

Sector: computerspeciaalzaak

Vestigingen: 12 winkels en 5 shop-in-shops in vestigingen V&D

Werknemers: 200

Samenvatting: Computerwinkelketen Paradigit is in februari 2016 failliet verklaard. De keten spreekt van het gevolg van "de aanhoudende malaise in de retailmarkt, die helaas ook aan Paradigit niet voorbij is gegaan". In de zomer van 2015 kondigde de keten al aan tien winkels te sluiten. Het faillissement treft niet alleen de winkels en de shop-in-shops, maar ook het distributiecentrium in Eindhoven. De webwinkel draait als zelfstandig bedrijf door. Later in februari maakt Paradigit bekend een doorstart te maken met de drie grootste winkels en het distributiebedrijf. Bijna honderd mensen kunnen bij het bedrijf blijven werken.

Foto Klein

Sector: speciaalzaak foto-, video- en geluidsapparatuur

Vestigingen: 34 winkels

Werknemers: circa 200

Samenvatting: Het moederbedrijf van winkelketen Foto Klein, Klein Retail Group, is begin februari 2015 op de fles gegaan. In de maand ervoor werd al duidelijk dat het bedrijf in betalingsproblemen verkeerde. De winkels werden daarom gesloten.

2015

V&D

Sector: warenhuis

Vestigingen: 62 warenhuizen en ruim 250 La Place-vestigingen in Nederland en daarbuiten

Werknemers: ruim 8.000

Samenvatting: V&D lijdt al jaren verlies, maar in december 2015 komt het bedrijf in acute financiële problemen. De keten moet uitstel van betaling aanvragen. De Amerikaanse eigenaar Sun Capital was niet bereid om nog meer geld in het bedrijf te steken, na de tegenvallende verkopen in november en december. Eerder in 2015 kwam V&D nog met een reddingsplan. Maar een grote reorganisatie, huurverlagingen en een nieuwe kapitaalinjectie konden het faillissement niet voorkomen. In januari 2016 wordt bekend dat supermarktketen Jumbo alle activa, de serviceorganisatie en de meeste alleenstaande vestigingen van La Place overneemt.

Macintosh

Sector: schoenen

Vestigingen: ruim 550 in Nederland, België en Luxemburg

Werknemers: ruim 5.000 (eind 2014)

Samenvatting: Het moederbedrijf van Scapino, Dolcis, Invito, Manfield, PRO Sport, Brantano en Macintosh E-commerce krijgt in december 2015 uitstel van betaling. Ruim een week later wordt ook het faillissement uitgesproken. Het faillissement van de meeste afzonderlijke ketens volgt enkele dagen later. Scapino wordt begin januari 2016 failliet verklaard. In diezelfde maand worden al kopers gevonden voor een aantal ketens van Macintosh. De rest van de ketens wordt later ook verkocht. Macintosh had al jaren last van een te hoge schuldenlast. Het bedrijf verkocht daarom al meerdere onderdelen, zoals de ketens Belcompany, Kwantum en Halfords. In 2014 boekte de onderneming een verlies van ruim 101 miljoen euro.

DA Retailgroep

Sector: drogisterij

Vestigingen: 7 Nederlandse vestigingen in eigen beheer, 266 in handen van franchisenemers

Werknemers: 212

Samenvatting: In december 2015 wordt uitstel van betaling aangevraagd voor DA Retailgroep. Hieronder vallen het hoofdkantoor en zeven DA-filialen. De rest van de 266 DA-winkels is in handen van franchisenemers en zij mogen zelf bepalen of hun winkels open blijven. Na een paar dagen volgt het faillissement en wordt er enkele uren later ook een doorstart met minder personeel aangekondigd. Een langlopende ruzie tussen het hoofdkantoor en een deel van de franchisenemers bracht DA Retailgroep in ernstige financiële problemen. Een deel van de franchisenemers is uit de keten gestapt en dat zorgde voor een grote omzetdaling.

BAS Group

Sector: telecom

Vestigingen: 150 in Nederland

Werknemers: 1.200

Samenvatting: Eind september 2015 wordt er uitstel van betaling aangevraagd door BAS Group voor winkelformules Dixons, iCentre en MyCom. Op dat moment heeft het bedrijf 150 winkels waar zo'n twaalfhonderd mensen werken. Dixons, opgericht in 1975, is verreweg de grootste keten. Onduidelijk is waar de problemen bij de bedrijven door ontstaan. Een week later wordt het faillissement aangevraagd. De curator vraagt de winkels open te blijven, maar gaandeweg de week vordert, sluiten er individuele vestigingen. Nog een week later is er een doorstart voor 76 winstgevende winkels van Dixons, MyCom en iCentre. De andere vestigingen worden gesloten. Later sluiten de resterende vestigingen van Dixons alsnog. Deze keten gaat alleen online verder.

Telstar Holding

Sector: sportwinkel

Vestigingen: 12 in Nederland

Werknemers: 210

Samenvatting: Nadat in een eerder stadium al voor enkele kleinere winkels faillissement werd aangevraagd, moest Telstar Holding, bekend van grote megastores, zelf in augustus 2015 faillissement aanvragen. De reden was volgens de bestuurder het teruglopen van de bestedingen.

Ardenberg bv

Sector: schoenen

Vestigingen: 49 verdeeld over Nederland en België

Werknemers: 360

Samenvatting: Halverwege juli 2015 wordt het faillissement van Ardenberg bv uitgesproken. Daaronder vallen een aantal schoenenwinkels; Van Dalen Footwear bv, Dr Adam's Footwear bv, Bitter bv, Schoonen Schoenen (Jan Jansen) bv en Dica Footwear bv (DiCapolavori). Alle winkels zijn failliet verklaard. Later wordt duidelijk dat Yari Holding een kwart van de schoenenwinkels in Nederland en België wil overnemen en 125 van de 360 werknemers aan wil nemen.

Geddes & Gillmore

Sector: kleding

Vestigingen: 7 in Nederland en België

Werknemers: 69

Samenvatting: De rechtbank van Oost-Brabant verklaart het bedrijf in het voorjaar van 2015 failliet. De modeketen ging in januari 2013 ook al bankroet. Toen werd een foorstart gemaakt onder leiding van United Fashion Group, dat in 2014 weer failliet ging.

Miss Etam

Sector: kleding

Vestigingen: meer dan tweehonderd, waarvan ruim 130 onder de naam Miss Etam en circa 65 met de naam Promiss op de gevel.

Werknemers: ongeveer 2.200

Samenvatting: Het ging in het voorjaar van 2015 al een tijdje slecht met Etam. Het bedrijf zag zijn verkopen teruglopen. Niet lang daarvoor werd al twee keer fors gereorganiseerd. In januari schrapte Etam nog honderd banen op zijn hoofdkantoor. Etam zei toen ook meer werk te gaan maken van de verkoop via de eigen webshop en die van Wehkamp en Otto. In 2013 verloren 140 mensen hun baan. In april 2015 wordt het concern uiteindelijk failliet verklaard. En in de maand erna wordt een doorstart gerealiseerd. De nieuwe eigenaar gaat verder met minstens 99 vestigingen. Begin 2016 kondigde het moederbedrijf van Miss Etam een samenwerking aan met het Belgische modehuis FNG.

Schoenenreus

Sector: schoenen

Vestigingen: 206

Werknemers: 750

Samenvatting: De eerste keer dat Schoenenreus failliet ging, in 2013, maakte de onderneming een doorstart met geld van investeerders Synergia, Eric Companjen en Paul Schouwenaar. Daardoor bleven 141 winkels open en duizend werknemers hielden hun baan. Na het tweede faillissement, in 2015, werden nog eens 21 vestigingen gesloten. 70 procent van de winkels was verliesgevend. Van de 750 werknemers zijn nog 420 overgebleven. Investeringsmaatschappijen CA Global Europa en GA Europe hebben de keten voor 5 miljoen overgenomen. Deze partijen zijn gespecialiseerd in het veilen van inboedels van winkelketens. De bedrijven proberen nieuwe eigenaren te vinden voor de winkels waar nog wel een toekomst voor is.

House of Shoes

Sector: schoenen

Vestigingen: 28

Werknemers: 120

Samenvatting: In 2012 ging House of Shoes al een keer failliet. Het bedrijf kon toen een doorstart maken. Eind januari 2015 was het weer raak en de schoenenketen ging opnieuw failliet. Een doorstart voor de keten lijkt vrijwel onmogelijk. De voorraadlijst die de curator van de bestuurders van het concern kreeg, bleek niet correct te zijn en het was onduidelijk van wie de voorraad eigenlijk was.

Thom Broekman

Sector: kleding

Vestigingen: 18

Werknemers: 113

Samenvatting: Halverwege januari 2015 ging de modeketen failliet. Eind januari werd duidelijk dat de oud-directeur van Thom Broekman een drietal zaken overneemt. Halverwege februari werd duidelijk dat de filialen in Bussum en Haarlem ook overgenomen zijn.

Taft

Sector: schoenen

Vestigingen: 11

Werknemers: 77

Samenvatting: Begin januari 2015 ging schoenenketen Taft failliet. Een maand later werd duidelijk dat vier van de elf winkels overgenomen zijn door schoenenketen Nelson. Ongeveer 25 van de 77 werknemers behouden hierdoor hun baan. Volgens de curator lag het faillissement aan de dalende schoenenverkopen en concurrentie van online verkoop.

2014

Mexx

Vestigingen: 315 in Europa

Werknemers: 1.500 internationaal, waarvan 500 in Nederland

Samenvatting: Modeketen Mexx ging begin december 2014 failliet. Eind januari 2015 werd bekendgemaakt dat er een koper voor het modemerk was gevonden. Het Turkse concern Eroglu heeft tientallen winkels overgenomen waaronder acht in Nederland. De onderneming heeft Mexx flink gesaneerd. In de zomer van 2017 werd duidelijk dat het merk Mexx weer in Nederlandse handen komt. Het Nederlandse modebedrijf RNF Holding heeft de rechten op het modemerk overgenomen. De overeenkomst gaat over het kledingmerk en de parfumlijn, maar niet over de winkelactiviteiten.

Halfords

Sector: auto- en fietsonderdelen

Vestigingen: 130

Werknemers: 536

Samenvatting: Begin oktober 2014 ging de winkelketen failliet. Eind december werd bekend dat franchisenemers van Halfords zeventien winkels hebben overgenomen, begin 2015 werd overeenstemming bereikt over nog eens twaalf verkooppunten. Daarmee komt het totale aantal nu op 52 zaken met ongeveer 250 werknemers. De franchisezaken vielen buiten het faillissement.

Free Record Shop

Sector: entertainment

Vestigingen: 141 (eerste faillissement) 36 (tweede faillissement)

Werknemers: 755 (eerste faillissement) 90 (tweede faillissement)

Samenvatting: Eind 2012 kwam de entertainmentketen in de problemen. In mei 2013 leidde dit tot een faillissement. Op 18 juli bleek dat Free Record Shop in afgeslankte vorm verderging. In april 2014 ging de keten echter opnieuw failliet en moesten de andere winkels ook hun deuren sluiten. Tegenwoordig is de Free Record Shop te vinden als een 'shop in shop' bij Boekenvoordeel.

Polare

Branche: boeken

Vestigingen: 21

Werknemers: ongeveer 400

Doorstart: In 2012 ging de boekenhandel al failliet, het bedrijf maakte toen een doorstart. In 2013 ging het nog steeds niet goed met Polare en het bedrijf kondigde een reorganisatie aan. In januari 2014 stopte het Centraal Boekhuis met het leveren van boeken vanwege een betalingsachterstand. Niet lang daarna ging de boekenketen failliet. De winkels zijn onafhankelijk verkocht en zijn onder een andere naam verder gegaan.

Siebel

Branche: juweliersketen

Vestigingen: 36

Werknemers: ongeveer 170

Samenvatting: Begin januari 2014 valt het doek voor de juweliersketen Siebel. Nog geen maand later is het bedrijf overgenomen door het Russische bedrijf Moscow Jewelry Factory. De meeste winkels zijn weer open gegaan en het personeel kon weer aan de slag. In het voorjaar van 2015 wordt bekend dat er weer zes nieuwe winkels bijkomen.

2013

Henk ten Hoor

Sector: kleding

Vestigingen: 103 (eerste faillissement) 63 (tweede faillissement)

Werknemers: 487 (eerste faillissement) 250 (tweede faillissement)

Samenvatting: De textielketen ging in oktober 2012 al een keer failliet. Toen maakte het bedrijf een doorstart in afgeslankte vorm. In november 2013 raakt het bedrijf weer in de problemen door slechte verkoopcijfers. Wederom gaat het bedrijf failliet. De curator maakt eind december bekend dat er geen doorstart mogelijk is omdat er geen kopers zijn gevonden.

Oad

Branche: reizen

Vestigingen: 150

Werknemers: 1.450

Samenvatting: Eind september 2013 ging Oad failliet. Op 2 oktober werd bekend dat D-Reizen 81 Globe reisbureaus overneemt van Oad. Daarmee blijven 250 banen behouden. Een dag later werd bekend dat ook de busactiviteiten zijn Oad zijn overgenomen.

De Harense Smid

Branche: elektronica

Vestigingen: 43

Werknemers: 550

Samenvatting: 1 juli 2013 maakt de electronicaketen bekend dat ze failliet zijn. Een dag later kwam het nieuws naar buiten dat Mikro Electro een aantal winkels overneemt. Meer dan twintig winkels openden weer hun deuren en ongeveer driehonderd van de 550 medewerkers hebben hun baan behouden. In het najaar van 2014 blijkt dat HiM Retail, het bedrijf achter Harense Smid, It's Electronics en Mikro Electro wordt ingelijfd door BCC. Daarbij verdwijnen banen. Begin 2015 werd gemeld dat acht winkels van Harense Smid en Mikro Electro verdergaan onder de winkelformule Euronics.

iCentre

Sector: Apple-producten

Vestigingen: 34

Werknemers: 500

Samenvatting: Halverwege juni 2013 wordt de winkelketen failliet verklaard. Een dag later meldt BAS Group dat zij 25 winkels en ruim driehonderd werknemers van iCentre overnemen. BAS Group is eigenaar van onder andere Dixons en Mycom. In 2015 gaat ook dit bedrijf failliet.

Block

Sector: elektronica

Vestigingen: 20

Werknemers: 175

Samenvatting: Op 13 juni 2013 is elekronicaketen Block failliet verklaard. Van een doorstart is het nooit gekomen. Volgens het bedrijf gingen ze failliet door lage consumentenbestedingen en de groei van online winkelen.

E-plaza

Sector: computerspellen

Vestigingen: 52

Werknemers: ongeveer honderd

Samenvatting: De winkelketen ging officieel niet failliet. Eigenaar Blokker besloot eind 2012 alle vestigingen te sluiten vanwege slechte verkoopcijfers. In maart 2013 hield de keten ook online op te bestaan.

2012

Piet Kerkhof

Sector: kleding

Vestigingen: 18

Werknemers: 200

Samenvatting: Officieel ging Piet Kerkhof niet failliet. Maar in december 2012 gingen toch alle winkels dicht. Volgens het bedrijf was de omzet hard gekelderd en had het bedrijf al eerder last van de economische teruggang. Een maand eerder probeerde de keten nog de bedrijfsformule op de schop te nemen.

Sabon

Sector: cosmetica

Vestigingen: 51

Werknemers: 237

Samenvatting: In juli 2012 is Sabon failliet verklaard. In augustus werd bekend dat de winkelketen een doorstart zou maken. Sabon is overgenomen door drie investeerders, verenigd in White Star Retail.Tien winkels gingen dicht en 112 mensen zijn hun baan verloren. Anno 2016 heeft Sabon nog meer dan tien vestigingen in Nederland.

Expo

Sector: wenskaarten en cadeaus

Vestigingen: 20

Werknemers: ongeveer 70

Samenvatting: Eind juni worden twintig winkels van Expo failliet verklaard. 23 Expo-winkels van franchisenemers zouden wel open blijven. Voor zover bekend zijn die er anno 2015 niet meer.