'Wees als ondernemer duidelijk tegen je personeel'

Dit is hoe Chris Goedhart van familiebedrijf Goedhart Bouwbeheer de Beste Werkgever Award wist te winnen. De ondernemer heeft als franchiser van Gamma en Karwei achttien bouwmarkten en een bouwgroothandel.

Opgeteld heeft hij zo'n 950 medewerkers in dienst die 500 voltijdsbanen delen. Samen met nog een groep andere bedrijven werd hij verkozen tot Beste Werkgever door Effectory.

Wat doet hij nou anders dan andere bedrijven? Goedhart geeft een voorbeeld: "Ik had deze vraag wel verwacht, dus stelde ik hem ook aan mijn personeel. 'Dat je deze vraag aan ons stelt, zegt genoeg over de cultuur in het bedrijf. Je neemt ons mee naar waar we naartoe willen en er is ruimte voor onze eigen inbreng', was het antwoord."

Willen en kunnen

Goedhart gelooft in het duidelijk zijn naar het personeel over wat wel en niet kan. En soms gaat het dan ook over onderwerpen die je liever uitstelt. "Veel andere bedrijven draaien om vervelende beslissingen heen. Maar we hebben in het verleden geleerd dat het verschaffen van duidelijkheid belangrijk is."

Als het bijvoorbeeld om het functioneren van medewerkers gaat, draait Goedhart niet om de hete brij heen. "We maken ook echt onderscheid tussen willen en kunnen. Als de wil er is, geven we iemand altijd een of twee kansen. Maar als de wil er niet is en iemand kan het niet, dan is het op een gegeven moment einde oefening. Dat is niet leuk, maar wel duidelijk."

Aan de andere kant krijgen medewerkers alle vrijheid om invloed uit te oefenen op het beleid zolang dit past binnen de doelstellingen van het bedrijf. De teams in de bouwmarkten krijgen bijvoorbeeld de mogelijkheid om te laten zien hoe zij de doelen willen behalen.

Gezamenlijke visie

"Je moet een gezamenlijke visie hebben op waar je naartoe wilt." Maar hoe dat eindpunt wordt behaald kan per locatie verschillen en medewerkers kunnen zelf hun ideeën daarover aandragen, vertelt Goedhart. " Men is niet benauwd om iets te zeggen en initiatief nemen wordt ook verlangd. Het maakt ons niet uit of je hier de medewerker bent of de eigenaar. Het voelt ook echt als een familie."

Voor bedrijven die moeite hebben met het vinden en behouden van personeel heeft hij een tip: "accepteer dat je mensen niet voor het leven kunt houden. Het gaat tegenwoordig niet om het binden van personeel, maar om het boeien van het personeel. Zie het als een hoofdstuk dat men heeft bij jou, maar accepteer het dat hij of zij weggaat."