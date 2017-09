Winkelier op livestream: 'Stilstand is achteruitgang'

Kaan is de 58-jarige eigenaar van Kaan’s Kaaswinkel in Alkmaar, waar al honderd jaar kaas wordt gesneden. Bezoekers van de site van het bedrijf kunnen deze week in de fysieke winkel meekijken en een bestelling doen.

Uniek is dat Kaan de order live kan ontvangen en bijvoorbeeld eventuele vragen kan beantwoorden.

"We hebben het jaren op de ouderwetse manier gedaan, maar we willen mee met de tijd", zegt Kaan. "Zeker nu de volgende generatie in het bedrijf zit. Normaal als je 58 bent denk je: ik zing het wel uit. Maar de jongens willen het continueren. Dan vind ik het leuk om te kijken hoe we het kunnen uitbouwen."

Hij vertelt dat innoveren ook noodzakelijk is. "Mijn winkel blijft absoluut bestaan, maar ik denk dat je andere markten moet aanboren. Stilstand is achteruitgang."

De huidige site is gemaakt in samenwerking met ABN Amro. Kaan vertelt dat de bank kleine winkeliers vroeg of ze mee wilden doen en dat hij uiteindelijk werd uitgekozen.

Technologische ontwikkelingen

Henk Hofstede, bedrijfseconoom retail bij ABN Amro, vertelt dat de bank zelfstandige winkeliers een frisse kijk op innovatie wil bieden. "Kaan’s Kaashandel symboliseert in onze ogen een grote groep retailers die het moeilijk vindt om de technologische ontwikkelingen in de sector bij te benen."

Het lukte Kaan eerder niet zelf om een website van de grond te krijgen. "Twee à drie jaar geleden hebben de jongens met een vriend van hen de website gemaakt. Hij kon het wat simpeler maken, maar dat bleek niet te werken. Toen hebben we uiteindelijk gezegd: 'Trek de stekker er maar uit'." Hij zegt nu wel te merken dat er veel bij komt kijken.

Volgens Kaan werkt de extra interactie die de livestream brengt wel. Op het moment van schrijven heeft de winkel enkele tientallen extra online orders ontvangen. "Het verbale contact is altijd beter. Mensen vinden het leuk en krijgen direct een antwoord."

De huidige test duurt maar een week, maar daarna houdt Kaan er wel een moderne webwinkel aan over.