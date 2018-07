'Aantal zzp'ers in de zorg afgelopen vijf jaar flink toegenomen'

Dat schrijft Trouw op basis van cijfers van de Kamer van Koophandel die de krant heeft opgevraagd.

In 2018 staan 121.000 zzp'ers in de zorg ingeschreven bij de KvK. Dat waren er in 2013 nog ongeveer 80.000.

De toename van zelfstandigen in de zorg heeft meerdere redenen. De vrijheid om eigen tijd in te plannen is voor veel jongere mensen belangrijk, zegt Lex Tabak van brancheorganisatie voor zorgzelfstandigen Solopartners in de krant.

Mensen die al langer in de zorg werken worden vaak zzp'er, omdat ze dan minder papierwerk hoeven in te vullen. Zij zijn volgens Tabak ook de voornaamste veroorzaker van de stijging.

De beroepsorganisatie van verpleegkundigen en verzorgenden V&VN zegt in Trouw te begrijpen dat mensen zzp'er willen zijn, maar denkt dat het belangrijk is dat er alsnog veel mensen vast in dienst zijn bij zorginstellingen en ziekenhuizen. Om dat te bereiken moeten werkgevers beter hun best doen mensen aan zich te binden, volgens V&VN.

Als het aantal zzp'ers toe blijft nemen, krijgen de vaste werknemers het steeds zwaarder, denkt V&VN. Zzp'ers zouden volgens de organisatie namelijk minder zware diensten doen, zoals een nachtdienst. Daardoor moeten vaste werknemers dat vaker doen.