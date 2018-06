Op Wadden 7,5 keer zo veel horecazaken per inwoner als gemiddeld

Op de Waddeneilanden zijn per duizend inwoners 27,1 horecabedrijven gevestigd. In een gemiddelde Nederlandse gemeente zijn dat er 3,6.

De vijf eilanden hebben 13,2 winkels per duizend inwoners, waar dat gemiddeld in Nederland 5,1 is. Van alle bedrijven op de Waddeneilanden is ongeveer een derde een horecazaak, winkel of andere handelsonderneming.

In twee sectoren zijn er op de eilanden juist minder bedrijven dan in de rest van Nederland. In de specialistische zakelijke dienstverlening en de informatie en communicatie zijn ondernemende Waddenbewoners ondervertegenwoordigd.

De eilanden worden jaarlijks bezocht door 1,5 miljoen toeristen, tekent het CBS bij de cijfers aan.

Zeeland

Vlieland heeft van de eilanden – en van alle Nederlandse gemeenten – de meeste ondernemingen per inwoner. Het zijn er 18,5, tegen 13,3 op Texel en 12,9 op Schiermonnikoog.

Sluis in Zeeland is de enige gemeente op het vasteland die de top vijf haalt, met 12,8 winkels per duizend inwoners. Daarna komen Terschelling (12,6) en Ameland (12,0).

Ook in de horecadichtheid is Vlieland koploper, met 35,3 zaken per duizend inwoners. Terschelling (34,6), Ameland (34,2), Schiermonnikoog (26,8) en Texel (21,7) maken de top vijf compleet.

Verder op de lijst zijn het ook zwaar op toerisme leunende gemeenten waar afgezet tegen het inwonertal veel horecazaken te vinden zijn. Valkenburg heeft er 15,2, Gulpen 13,4 en Zandvoort 12,4.