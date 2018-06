Omzet detailhandel groeit door, maar vertrouwen daalt

Vooral supermarkten, drogisten en meubelverkopers deden het goed, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. Kleding, elektronica en speelgoed waren juist minder in trek.

De omzet van de detailhandel groeit al zeventien kwartalen op rij, met de hoogste groei in het derde kwartaal van 2017 (5 procent). De huidige toename is de laagste sinds het derde kwartaal van 2016.

In de voedselsector steeg de omzet vooral bij supermarkten (2,5 procent). De omzet van speciaalzaken zoals slagers, groentewinkels, kaasspeciaalzaken en slijterijen kromp zelfs, met 2,2 procent.

Non-food

De non-foodsector groeide in de eerste drie maanden licht, met 0,9 procent meer omzet dan een jaar geleden. Meubelwinkels en drogisterijen deden het vooral goed, met een groei van respectievelijk 4,8 en 4 procent.

Een flinke omzetkrimp was te zien bij speelgoedwinkels (-13 procent) en schoen- en lederwarenwinkels (-9,2 procent). Ook winkels in kleding (-1,3 procent) en consumentenelektronica en witgoed (-1,4 procent) gingen er iets op achteruit.

Internet

Net als eerdere jaren stegen de internetverkopen veel sterker dan die in fysieke winkels. De groei was in het eerste kwartaal zelfs 21,7 procent.

Vooral de online verkopen van de zogenoemde multi-channelers namen toe. Dit zijn ondernemers voor wie de webshop een nevenactiviteit is naast de verkoop in fysieke winkels. Hun omzetgroei was 25,8 procent. Internetwinkels zonder fysieke filialen zagen 19,3 procent meer omzet.

Vertrouwen

Het vertrouwen van de ondernemers in de branche was aan het begin van het tweede kwartaal aanmerkelijk lager dan bij de start van 2018. De vertrouwensindicator zakte in die periode van 14,8 naar 2,4. Die daling wordt onder meer veroorzaakt door afgenomen omzetverwachtingen en -realisaties.