Uitzendbranche ziet omzet stijgen, maar voelt krapte op arbeidsmarkt

Ook over het tweede kwartaal zijn uitzenders optimistisch, hoewel ze wel in toenemende mate geraakt worden door krapte op de arbeidsmarkt, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Alle zakelijke dienstverleners, zoals hoveniers, schoonmakers en architecten, zagen hun omzet in het eerste kwartaal groeien. De reclame- en marktonderzoekbureaus behaalden met 2,5 procent de kleinste stijging.

De omzettoename van de uitzendbranche was de sterkste in ruim twee jaar. Ook was de groei fors groter dan die in het vierde kwartaal van 2017 (8,4 procent).

Belemmeringen

Wel beginnen de uitzendbureaus, arbeidsbemiddelingsbedrijven en personeelsbeheerders de krapte op de arbeidsmarkt te merken. Bijna 6 op de 10 ondernemers in de branche stelden bij de Conjunctuurenquête Nederland dat een tekort aan arbeidskrachten hun activiteiten hindert. Het is de meest genoemde belemmering.

Bijna 27 procent van de ondernemers in de uitzendbranche ziet echter helemaal geen belemmeringen. Dit is iets meer dan in het eerste kwartaal, maar duidelijk minder dan in het tweede kwartaal van 2017.

Verder verwacht zo'n 35 procent van de bevraagde uitzendondernemers een verdere verbetering van de economische situatie in het tweede kwartaal. Een ruime meerderheid van 63 procent denkt een omzetstijging te gaan zien.