Amsterdam gemeente met meeste voedselkramen in Nederland

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

Tien jaar geleden was Bunschoten-Spakenburg nog de gemeente met de meeste voedingskramen. Dat komt mede door het grote aantal vishandelaren uit die plaats dat door het hele land op markten staat.

In Amsterdam stonden in 2008 nog 110 voedselhandelaren geregistreerd en dat zijn er dit jaar 225. Het aantal kooplieden in andere producten dan voeding nam in Amsterdam juist af.

Ook landelijk groeit de handel in producten als groente, fruit, kaas, snoep, noten en vis. Tien jaar geleden waren die bij iets meer dan drieduizend kramen te koop, nu bij ruim vierduizend.

Non-food

Het totale aantal kramen, food en non-food, daalde in tien jaar van 11.675 naar 11.340. Wel ligt de omzet van 1,28 miljard euro wat boven het niveau van 2009.

In totaal staan ruim duizend marktkramen in Amsterdam geregistreerd. Dat is veruit het grootste aantal van alle gemeenten. Den Haag en Rotterdam volgen met 530 en 495 handelaren.

Bunschoten-Spakenburg staat op plaats vier met 230 kramen. Non-foodhandelaren zijn daar vrijwel niet bij.

Detailhandel

Bunschoten-Spakenburg is nog wel de plaats in Nederland waar in de detailhandel relatief de meeste markthandelaren te vinden zijn.

Van alle detailhandels in de Utrechtse vissersgemeente verkoopt iets meer dan de helft zijn producten op de markt. De rest bestaat uit supermarkten en andere winkels.

In Beverwijk, Strijen, Aalburg en Edam-Volendam ligt dat aandeel op ongeveer 20 procent en in andere Nederlandse gemeenten is het veel kleiner.