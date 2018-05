'Jonge ondernemer relatief gevoelig voor burn-outklachten'

Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz in samenwerking met onderzoeksbureau GfK. De meest genoemde klachten zijn onophoudelijke vermoeidheid, lichamelijke pijn die niet werkgerelateerd is en slapeloosheid.

Oudere ondernemers hebben in veel mindere mate last van burn-outsymptomen. Van de 35- tot 65-jarigen heeft ongeveer de helft daar last van en van de ondernemers boven de 65 jaar maar een kwart.

Een woordvoerder van Allianz zegt dat al langer bekend was dat jongeren in het algemeen vaak stressgevoelig zijn en dat nu blijkt dat dit voor jonge ondernemers niet anders is. Een op de vijf ondernemers heeft volgens hem voor zijn 35e al een burn-out gehad.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 37 procent van de ondernemers moeite heeft het werk los te laten. Wel zegt de meerderheid daar het belang van in te zien.

Vakantie

Ruim een op de vijf ondernemers gunt zichzelf 20 tot 25 vakantiedagen, en ruim een derde neemt zelfs meer dan 25 dagen per jaar vrij. Daarmee zitten ondernemers boven het wettelijk minimumaantal vakantiedagen voor mensen in loondienst.

Probleem daarbij is volgens Allianz wel dat ondernemers in hun vrije tijd vaak niet helemaal 'uit' staan. Zo'n 60 procent leest ook op vrije dagen en tijdens vakanties de mail en handelt spoedeisende zaken af.

Slechts 28 procent van de ondernemers zet de telefoon en mail tijdens de vakantie helemaal uit.

