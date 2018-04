Nederlandse aspergetelers oogsten meer in 2017

In totaal ging het om 20.800 ton, zo maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag bekend. De oppervlakte landbouwgrond die wordt gebruikt voor de teelt van asperges bleef met 3.807 hectare ongeveer even groot als in 2016.

Op ongeveer 87 procent van die landbouwgrond worden ook echt asperges geoogst. Op de overige 13 procent staan planten die nog geen asperges produceren.

In 2007 bedroeg de geoogste oppervlakte asperges nog 2.065 hectare. Vorig jaar was dat 3.322 hectare, een groei van 61 procent. De opbrengst steeg in diezelfde periode met bijna 40 procent.

Limburg en Noord-Brabant

Aspergeteelt vindt in Nederland vooral plaats in de provincies Limburg en Noord-Brabant. 62 procent van de landbouwgrond die gebruikt wordt voor aspergeteelt is te vinden in Limburg en 33 procent in Noord-Brabant.

De gemeenten Peel en Maas en Leudal hebben het grootste oppervlak aan landbouwgrond voor asperges. Tien jaar geleden waren dat Leudal en Helden.

Duitsland is binnen de Europese Unie de grootste leverancier van asperges, gevolgd door Spanje. Nederland staat op plek vijf. In Duitsland zijn asperges dan ook de meest geteelde groente, in Nederland zijn dat uien.