Website en app KijkBijMij van het failiete Kijkshop doen het weer

Op de website en via de app kun je online artikelen kopen. Volgens website Emerce zijn enkele oud-Kijkshop medewerkers weer in dienst getreden bij KijkBijMij.



KijkBijMij werd in 2017 gelanceerd als 'het nieuwe Kijkshop'. Het werd een nieuw bedrijf "met Kijkshop als geestelijk vader", aldus de directeur destijds. KijkBijMij moest een platform worden waarop consumenten elkaar live en interactief adviseren over het aanbod. Elk advies dat tot een aankoop leidt, krijgt een beloning van 5 procent.

Succes

KijkBijMij moest de redding worden van KijkShop. De app werd meer dan honderdduizend keer gedownload in zeven weken, maar dat was niet genoeg om een faillissement te voorkomen. Volgens Emerce was het project "veel te laat opgestart" om de verliezen van Kijkshop te compenseren.

Het Zweedse bedrijf The One heeft nu besloten om KijkBijMij als zelfstandige onderneming voort te zetten. The One had al eerder aangegeven dat door dat faillissement gedupeerde klanten een claim konden indienen via KijkBijMij. Ook dat is nu mogelijk.