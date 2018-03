Minister betreurt harde woorden over schaal van 'kalverfraude'

Schouten (ChristenUnie) maakte begin februari bekend dat van 2.100 boerderijen geen dieren mochten worden aan- en afgevoerd, wegens fouten in hun kalverenadministratie.

Ze sprak van ''geknoei" en ''fraude", waardoor het beeld ontstond dat boeren op grote schaal met hun administratie rommelden, iets wat haar op grote kritiek van de sector kwam te staan. Inmiddels hebben zeventienhonderd van de geblokkeerde bedrijven hun administratie op orde.

In de Volkskrant erkent Schouten dat ze niet wist in hoeverre sprake was van fouten of van gesjoemel en dat ze heeft onderschat hoe haar woorden overkwamen. ''Het was echt niet mijn intentie om een hele sector weg te zetten", zegt Schouten.