'Oliebollenbakkers hopen op beter gefundeerde test van AD'

"Als je meedoet aan een wedstrijd, dan moet je ook het risico accepteren dat je kunt verliezen", zegt Sandra Wewer, woordvoerder van de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemersvereniging (NBOV).

"Maar het zou wel fijn zijn als de kritiek meer opbouwend en objectief is. Ondernemers moeten er iets van kunnen leren."

Volgens NBOV doen zo'n honderdzestig bakkers jaarlijks mee aan de test. Daarvan zijn er zestig ambachtelijke brood- of banketbakkers die ook door de organisatie vertegenwoordigd worden.

Of zij volgend jaar nog meedoen, durft Wewer niet te zeggen. "Misschien is er minder belangstelling om mee te doen na alle kritiek, maar de onderzoekers moeten ook de kans krijgen om het een en ander te veranderen."

Jinek

In de uitzending van Jinek van donderdagavond kwam naar voren dat het AD de cijfers van de test, uitgevoerd door het Centrum voor Smaakonderzoek (CSO), aanpast. De instantie zou oliebollenbakkers nooit lager dan een 3 geven, terwijl de krant soms het cijfer 1 uitdeelt.

Twee oliebollenbakkers uitten daarnaast kritiek op de harde taal die de krant gebruikt bij de beoordeling. De recensies worden niet geschreven door het CSO, maar door redacteuren van het AD.

Kraamhouders Jordy Bakker en zijn zus Bianca, die in 2016 een 1 kregen in de test, hekelden in de uitzending teksten, zoals: "Zou zo een schoenzool smaken?" "Zoiets zeg je toch niet? Bijna niemand in die test merkt er iets van, behalve als je laatste staat", verklaarde Bakker.

Angela de Jong

AD-columniste Angela de Jong haalt in haar column in het dagblad hard uit naar het optreden in Jinek van haar eigen baas. "Als ik iedereen ongezouten de maat neem, van RTL en DWDD tot mijn collega-columnisten aan toe, moet ik ook het lef hebben om mensen die dichtbij me staan aan te pakken als dat nodig is", schrijft De Jong.

Ze noemt het optreden van Nijenhuis "pijnlijk slecht". "Hij had zijn huiswerk over de oliebollentest niet op orde. Maar nóg stommer: hij raakte getergd door de boze bakkers tegenover hem aan tafel. En liet zich in een split second verleiden tot een gemene sneer waarmee hij de sympathie van de kijker verspeelde."

Vorig jaar bleek uit een rondgang van NUzakelijk dat er hard wordt gevochten om een hoge score in de oliebollentest, maar dat alleen de best beoordeelde bakkers dat ook terugzien in groeiende klandizie.

De komende oliebollentest verschijnt op vrijdag 29 december. Hans Nijenhuis, de hoofdredacteur van het AD, beloofde in de uitzending dat het laagste cijfer dat dan gegeven wordt minimaal een 3 is. "Er wordt niemand meer afgezeken", zei hij.

Andere manier

Nederlands Bakkerij Centrum (NBC), een kennis- en adviesorganisatie voor de bakkerijbranche, voert zelf ook testen uit op oliebollen en andere bakkersproducten. "De AD-test blijft natuurlijk de AD-test", zegt woordvoerder David de Bruijn. "De krant moet zelf bepalen of en hoe de test wordt voortgezet, ik kan alleen zeggen dat wij op een andere manier meten."

Volgens de instantie waardeert het CSO de oliebollen met behulp van een consumentenpanel. "Oliebollen testen is zeg maar niet hun dagelijks brood", weet de Bruijn. "NBC werkt met speciale keurmeesters waarbij dat wel het geval is. En zij werken volgens een gestandaardiseerde methode, waardoor elke test gelijk is."

NBC wenst de bakkers te begeleiden om een zo goed mogelijke oliebol te bakken. Ondernemers bepalen zelf of ze een keurmerk willen etaleren richting de klant. "Bakkers kunnen ook het predicaat gouden oliebol verdienen, dat is echt een oliebol waar je voor wilt omrijden. Toch is dit ook altijd een momentopname, en daarom is het maar een half jaar geldig."

Volgens NBOV is het belangrijkste "leergeld" uit deze discussie dat de test objectiever moet worden uitgevoerd. "Als we zelf wedstrijden organiseren, dan is er meestal een vakjury én een consumentenjury", zegt Wewer.

"Consumenten beoordelen immers meestal alleen op: ziet het er lekker uit en smaakt het goed? En over dat laatste valt niet te twisten."

Haring

Eerder ontstond ook al ophef over de haringtest van het AD. Twee haringboeren lieten weten tegen de krant aangifte te doen wegens smaad en laster, nadat econoom Ben Vollaard onderzoek had gedaan naar de haringtest.

Vollaard stelde vast dat deze onbetrouwbaar zou zijn, omdat panellid Aad Taal zakelijke belangen heeft bij groothandel Atlantic. De haringboeren die aangesloten zijn bij de leverancier zouden betere resultaten scoren. Het AD liet begin december weten de haringtest te zullen aanpassen.

Desondanks besloten de branchevereniging voor de ambulante handel (CVAH) en de vereniging van visspecialisten (VNV) een eigen test op te zetten.