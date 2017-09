'Export bloemen en planten dit jaar hoger dan ooit'

De grens van 4 miljard euro werd nog nooit zo vroeg in het jaar gepasseerd, stelt brancheorganisatie VGB.

De export in de eerste acht maanden van dit jaar is ten opzichte van dezelfde vorig jaar gegroeid met 6 procent. De bloemenexport staat zelfs op een plus van 7 procent en is al goed voor 2,6 miljard euro. De plantenuitvoer is 1,6 miljard euro waard, een stijging van 4 procent.

De bloemen- en plantensector profiteert van het economisch herstel in veel afzetmarkten. Daartegenover staat een afnemende vraag buiten de eurozone door de dure Europese munt.