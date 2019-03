Het aantal ebolagevallen sinds de nieuwe uitbraak in Congo in augustus is gestegen tot boven de duizend.

Het ministerie van Volksgezondheid in Congo laat volgens CNN maandag weten dat er op dit moment 1.009 ebolapatiënten geregistreerd staan in het land.

Bij ruim negen op de tien patiënten is de ziekte inmiddels bevestigd. Van de ruim duizend patiënten is pakweg twee derde inmiddels overleden.

Deze cijfers maken van de nieuwe epidemie in Congo de op één na dodelijkste en op één na langst durende ebola-uitbraak in de geschiedenis. Alleen de uitbraak in 2014, die uiteindelijk aan ruim elfduizend mensen het leven kostte, was dodelijker.

Ziekenhuizen regelmatig belaagd door rebellen

De wereldgezondheidsorganisatie WHO luidde eerder deze maand al de noodklok over de uitbraak in Congo. Hulpverlening wordt bemoeilijkt omdat er een gewapend conflict tussen meerdere rebellengroeperingen en het Congolese leger woedt, met name in de regio Noord-Kivu.

Ziekenhuizen zijn nog met grote regelmaat het doelwit van rebellenaanvallen. De Democratische Republiek Congo heeft al vaker te maken gehad met uitbraken van ebola.