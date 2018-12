De op een na grootste ebola-uitbraak ooit heeft zich verspreid naar Butembo, een grote stad in het oosten van Congo met meer dan een miljoen inwoners. Gezondheidsexperts vrezen dat er niet voldoende medicijnen zijn om de epidemie te bestrijden.

"We zijn erg bezorgd over de situatie in het Butembo-gebied", zegt John Johnson, coördinator van Artsen zonder Grenzen in het gebied tegen persbureau AP. Nieuwe gevallen nemen snel toe in de oostelijke buitenwijken en de meer geïsoleerde gebieden buiten de stad.

De uitbraak werd op 1 augustus 2018 vastgesteld. Alleen de uitbraak in het westen van Afrika van 2013 tot 2016 was groter. Daar werden meer dan 28.000 gevallen van ebola vastgesteld. Meer dan elfduizend mensen bezweken aan de ziekte.

Kleine voorraad vaccins

Zo'n 41.000 mensen zijn ingeënt met een experimenteel vaccin. Zonder deze preventieve maatregelen zou de uitbraak al meer dan tienduizend mensen hebben getroffen, zegt het Congolese ministerie van Gezondheid.

Het vaccin wordt gemaakt door het bedrijf Merck en het productieproces kost maanden. Het bedrijf heeft een voorraad van 300.000 vaccins. "We zijn erg bezorgd over de grootte van de voorraad", zegt Peter Salama, directeur noodgevallen bij de wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Volgens hem zijn 300.000 vaccins lang niet genoeg. Het uitzicht op een massavaccinatieronde in een grote stad als Butembo roept zorgen op.

Een woordvoerder van de wereldgezondheidsorganisatie zegt dat er bijna elke week nieuwe ladingen van vaccins binnenkomen. "Tot nu toe zijn er geen onderbrekingen geweest."

Rebellen maken het hulpverleners lastig

Het bestrijden van de ziekte is zeer lastig, doordat hulpverleners aangevallen worden door gewapende groeperingen. Sommige mensen in gebieden weigeren vaccinaties of willen geen veilige begrafenissen van ebolaslachtoffers omdat ze niet goed zijn voorgelicht over het virus.

De uitbraak blijft "ernstig en onvoorspelbaar", zei de WHO woensdag in een verklaring. Deze week zijn er verschillende nieuwe gevallen van ebola gemeld, ook van mensen die niet in aanraking waren geweest met eerdere slachtoffers. Dat betekent dat de ziekte zich snel verspreidt, vooral in een dichtbevolkte stad als Butembo.

Fatoumata Nafo-Traore van het Afrikaanse Rode Kruis bezocht deze week Benji, het epicentrum van de uitbraak. Een van de familieleden van een slachtoffer zei dankbaar te zijn voor haar aanwezigheid. "We hebben geen radio en ik heb geen idee wat er aan de hand is." Onwetendheid is de vijand, zei een andere inwoner.

Hoewel Nafo-Traore de situatie "zeer zorgwekkend" vindt, zegt ze dat de nieuwe uitvindingen, waaronder de vaccins, "hoopgevend zijn".

