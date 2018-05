Distributie experimenteel vaccin tegen ebola begint in Congo

In totaal zijn er sinds april 49 gevallen gemeld waarin een besmetting met ebola wordt vermoed. 22 van die gevallen zijn bevestigd als ebola, bij 21 is dat waarschijnlijk en in zes gevallen bestaat er een vermoeden dat het om dat virus gaat. Zeker 27 van de 49 patiënten zijn inmiddels overleden.

De overheid van Congo heeft toestemming gegeven voor het experimentele vaccin van het farmaciebedrijf Merck, dat nog niet officieel is uitgebracht. Elke persoon die ingeënt moet worden, dient eerst schriftelijk toestemming te geven, aangezien er veiligheidsrisico’s aan verbonden zijn.

Zaterdag zijn er vierduizend doses van het vaccin naar Mbandaka verstuurd. Volgens Yves Willemot, een woordvoerder van Unicef die zich momenteel in Kinshasa bevindt, gebeuren de vaccinaties in zogenoemde "ringvaccinaties".

"We gaan eerst iedereen vaccineren die in contact is geweest met een geïnfecteerde, en vervolgens ook weer die contacten van contacten." Volgens de WHO is er momenteel genoeg voor vijftig "ringen" van elk honderdvijftig mensen.

Bezorgd

"Uiteraard zijn mensen bezorgd," zegt Willemot, "maar het is ook nuttig om ons te herinneren dat dit de negende epidemie is. Het wordt niet gewoon, maar het is wel een andere manier van ermee omgaan dan de eerste keer. Vooral de reactiesnelheid van de overheid verloopt vlotter."

De vorige uitbraak van ebola in het westen van Afrika ligt nog vers in het geheugen: tussen 2013 en 2016 zijn in Guinee, Liberia en Sierra Leone zeker 11.300 mensen omgekomen door de ziekte.

Met het uitbreiden van de ziekte naar stedelijk gebied staan hulporganisaties en de regering voor andere uitdagingen. "In steden is het makkelijker om de hulpverlening te organiseren, maar het gevaar dat de ziekte zich sneller uitbreidt, is natuurlijk ook groter", zegt Willemot.

De autoriteiten vrezen met de uitbraak in Mbandaka tevens voor een verspreiding stroomafwaarts naar Kinshasa. In de hoofdstad wonen tien miljoen mensen.

Snelheid

Hulporganisaties zoals Unicef zijn betrokken bij de hulpverlening rondom de vaccinaties, om de ziekte zoveel mogelijk in te dammen. "We verzorgen de voorlichting over de manier waarop je je kan beschermen, wat de ziekte is en wat de ziekte niet is", zegt Willemot.

Snelheid is met deze ziekte belangrijk, zegt de woordvoerder. "We wijzen mensen erop dat wanneer je de symptomen krijgt, je vervolgens nog een week niet besmettelijk bent. Het is dus belangrijk dat mensen zich meteen melden op het moment dat ze symptomen krijgen."

De WHO zei vrijdag nog "sterke aanwijzingen'' te hebben dat de uitbraak "onder controle kan worden gebracht''. De organisatie ziet het niet als een "internationale noodsituatie".