Het zorgde afgelopen jaren voor flink wat gemopper in Vlaardingen, Maassluis en Hoek van Holland. Wanneer zou de Hoekse Lijn naar Rotterdam nu eindelijk eens gaan rijden? Na twee jaar vertraging en een budgettaire overschrijding van 90 miljoen euro is de Hoekse Lijn eindelijk af. Maandag gaat de metro voor het eerst volgens dienstregeling rijden.

Het was de bedoeling dat de metrolijn, die Hoek van Holland met het centrum van Rotterdam verbindt, eigenlijk al twee jaar geleden zou gaan rijden, maar doordat zich bij de aanleg telkens nieuwe problemen vormden, ging dat niet door.

Zaterdag werd de Hoekse Lijn geopend door Maurice Unck, algemeen directeur van de RET, en de Rotterdamse wethouder Arjan van Gils. Belangstellenden konden alvast een dagje gratis mee met de metro en dat trok duizenden belangstellenden. Maandag gaat de Hoekse Lijn echt voor het eerst volgens dienstregeling rijden.

Het spoor op de Hoekse Lijn ligt er al 125 jaar. Tot het voorjaar van 2017 reed daar de trein van Rotterdam naar Hoek van Holland overheen, maar daarna moest de treinlijn op het traject Hoek van Holland-Schiedam in vijf maanden tijd worden omgebouwd tot metrolijn.

De afgelopen tweeënhalf jaar is de spoorrails omgebouwd tot spoor voor de metro. (Foto: Pro Shots)

Metro's kunnen vaker rijden dan trein

"De trein is een relatief duur vervoermiddel", zegt Unck, die het kan weten, omdat hij twee maanden nadat de laatste trein reed op de Hoekse Lijn van de Nederlandse Spoorwegen (NS) overstapte naar het Rotterdams vervoersbedrijf RET. "Metro's zijn lichter en dus ook goedkoper in de exploitatie."

Daarnaast trekken metro's sneller op en remmen ze sneller af, "waardoor er meer stations kunnen worden bediend in dezelfde tijd", aldus Unck. "Op het traject tussen Den Haag en Rotterdam zijn we ook van trein naar metro gegaan en daar zie je dat het meer reizigers trekt."

Maar de omvorming van het treinspoor tot rails waarover de metro kan gaan rijden, nam veel meer tijd en geld in beslag dan gedacht. Er lagen onverwacht leidingen onder het spoor en de software van het beveiligingssysteem kampte lange tijd met problemen.

Wethouder stapte op vanwege overschrijding van 90 miljoen euro

De opening van de nieuwe metrolijn werd meerdere keren uitgesteld en het budget van 370 miljoen euro werd met zeker 90 miljoen euro overschreden. De Rotterdamse wethouder Pex Langenberg (D66) stapte zelfs op vanwege het debacle.

Het uitstellen van de opening betekende een verlenging van het vervangend busvervoer. Waar forenzen met de metro in ruim een half uur van Hoek van Holland in hartje Rotterdam zijn, deden ze daar met de bus veel langer over. Daarnaast zorgden de overvolle bussen en files in de spits op de A20 voor veel ergernis in plaatsen als Hoek van Holland, Maassluis en Vlaardingen.

Ook voor Oscar Hoogenraad - woonachtig in Maassluis, werkzaam in Rotterdam - was het de afgelopen jaren een "teleurstelling" als de opening weer eens werd uitgesteld. "Op een gegeven moment denk je: wat is nu wel een realistische datum waarop we kunnen rekenen? Het maakt gewoon een groot verschil in reistijd", vertelt hij op het perron staat te wachten op een van de eerste testritjes naar Hoek van Holland.

Vanaf maandag gaat Hoogenraad gebruik maken van de gloednieuwe metrolijn. "Ik hoop dat het goed gaat. Ik begin er met goede moed aan", lacht hij.

Duizenden forenzen moeten dagelijks gebruik gaan maken van de Hoekse Lijn. (Foto: Pro Shots)

Eerst nog testen tijdens dienstregeling

Die garantie kan de RET nog niet geven. Vanaf maandag wordt de lijn ongeveer een maand getest, terwijl reizigers er gebruik van maken. Tijdens die testperiode wordt alleen op lijn B (tussen Rotterdam Nesselande en Hoek van Holland Haven) gereden. Als de testperiode is afgerond, wordt de Hoekse Lijn ook op lijn A in gebruik genomen (tussen Vlaardingen West en Rotterdam Ommoord).

"We hebben 160.000 testkilometers gereden, maar we hebben niet met reizigers kunnen testen", legt Unck uit. "We zullen vermoedelijk wel wat dingen tegenkomen. Bijvoorbeeld de tijd die we op een halte hebben. Op sommige momenten zal het drukker zijn en past het niet. Daar moeten we de dienstregeling op aanpassen."

Uiteindelijk gaat de Hoekse Lijn in de spits op sommige stukken twaalf keer per uur rijden. Het aantal reizigers dat tot 2017 per dag gebruik maakte van de trein was zestienduizend. Na een periode van "gewenning" moet dat aantal met 40 procent (tot ruim 22.000 reizigers per dag) stijgen, aldus Unck.

Hoekse Lijn wordt doorgetrokken naar het strand

En dan is de Hoekse Lijn ook nog niet helemaal af, al is dat wél volgens planning. De komende tweeënhalf jaar wordt de metrolijn van station Hoek van Holland Haven doorgetrokken naar het strand van Hoek van Holland. Daar ligt nu nog geen rails en er moeten twee stations worden bijgebouwd.

"We hebben geleerd van een planning die echt veel te kort was", vertelt Unck. "We moeten er dus wel even de tijd voor nemen. De verlenging naar het strand moet aan het begin van het strandseizoen in 2022 af zijn."

Het extra stuk wordt door natuurgebied heen gelegd en "dat moet je in Nederland heel zorgvuldig doen", aldus de RET-directeur. Bang dat het stikstofprobleem roet in het eten gooit is Unck niet. "De vergunningen zijn daar al afgegeven, dus ik verwacht dat dat geen problemen oplevert."

En als de Hoekse Lijn dan écht af is, kun je in ruim een half uur "op je slippers vanaf de Coolsingel op het strand" komen, zoals wethouder Van Gils het noemt. Daarvoor moeten Rotterdammers dus nog even geduld hebben, al hebben ze wachten de laatste jaren in de Maasstad wel geleerd.