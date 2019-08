De vrijdag overleden prinses Christina (72) leek altijd te vechten tegen de koninklijke verplichtingen. Ze was prinses en werd altijd zo genoemd, maar als ze de keuze had gehad, dan was ze het liefst anoniem geboren. Een profiel van de overleden jongste zus van prinses Beatrix.

"Ik wil gewoon leven in een simpel flatje, zonder huisbedienden." De woorden van prinses Christina, die ze in 1975 uitspreekt in een interview met Elsevier, staan symbool voor haar leven. Ze wordt op 18 februari 1947 in Baarn als prinses geboren, maar het liefst had ze die titel nooit gekregen.

Prinses Christina is de jongste van de vier dochters die prinses Juliana en prins Bernhard krijgen. Christina is door haar ouders eigenlijk Marijke genoemd, maar van die roepnaam ziet ze in 1963 af. Ze wil voortaan Christina genoemd worden, omdat ze de naam Marijke "te zoet en te kinderachtig" vindt.

Haar eerste jaren kenmerken zich door zorgen op medisch vlak. Prinses Christina wordt geboren met een oogafwijking, die ontstond doordat ze als foetus besmet raakte met rodehond. De ziekte leidt ertoe dat ze aan één oog blind is en met het andere slechts beperkt kan zien.

Christina kiest voor anonimiteit in Canada en VS

In de hoop het zicht van prinses Christina te kunnen verbeteren, wordt paranormaal genezer Greet Hofmans door prins Bernhard en koningin Juliana om hulp gevraagd. Na verloop van tijd is Bernhard toch wat minder enthousiast over Hofmans en dat leidt uiteindelijk tot grote spanningen in het huwelijk van Bernhard en Juliana. Er dreigt zelfs een echtscheiding.

Als Christina de middelbare school heeft afgerond, gaat ze in 1966 pedagogiek studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het gaat op dat moment veel beter met haar. Ze verlaat het koninklijk paleis en uiteindelijk ook het land, om een zangopleiding te volgen in het Canadese Montreal. Na die opleiding blijft ze aan de andere kant van de Atlantische Oceaan wonen.

Ze doet het allemaal om zo min mogelijk op te vallen en maar niet als prinses door het leven te hoeven gaan. "Ik wilde minder publieke belangstelling hebben", zegt ze later tegen Elsevier. "Dat is gelukt. In Amerika leef ik veel vrijer dan hier."

De nog jonge prinses Christina te midden van haar ouders en zussen. (Foto: BrunoPress)

Huwelijk met Guillermo niet goedgekeurd door kabinet

Het is ook de reden dat ze ervoor kiest om haar huwelijk met de Cubaan Jorge Guillermo in 1975 niet te laten goedkeuren door het kabinet. "Ik verlangde naar vrijheid en die kreeg ik op deze manier", zegt ze tegen De Telegraaf.

De katholieke Guillermo heeft ze in 1972 in New York ontmoet. Ze trouwen in Nederland (Baarn en Utrecht) en gaan in New York wonen. Later verhuizen ze naar Nederland en betrekken ze Villa Eikenhorst in Wassenaar.

Christina en Guillermo krijgen drie kinderen, Bernardo (1977), Nicolás (1979) en Juliana (1981). De jongste zus van prinses Beatrix en haar Cubaanse echtgenoot scheiden in 1996. Christina gaat daarna in New York wonen.

Christina treedt geregeld op bij koninklijke gelegenheden

Hoewel ze de voorkeur geeft aan een anoniem leven treedt ze nog geregeld op als zangeres bij koninklijke gelegenheden. Ze doet dat bij de begrafenissen van prinses Juliana en prins Bernhard (allebei in 2004) en bij de bruiloften van haar neef prins Bernhard en haar zoon Bernardo.

Daarnaast neemt ze in 2000 en 2002 twee albums op. Op de tweede plaat zingt ze een nummer met Rob de Nijs.

Prinses Christina in 2013 op het afscheidsdiner van afzwaaiend koningin Beatrix. (Foto: BrunoPress)

Veilingen leiden tot onvrede in kunstwereld

Naast haar gezongen nummers ("Zang is het instrument dat uit jezelf komt, het persoonlijkste instrument") trekt ze ook geregeld de aandacht met kunstveilingen.

In januari 2019 wordt een door haar ingebrachte tekening van Peter Paul Rubens voor bijna 7,2 miljoen euro verkocht bij veilinghuis Sotheby's. Het werk maakt deel uit van de collectie kunstwerken van de koninklijke familie die wordt geveild.

De verkopen leiden tot onvrede binnen de Nederlandse kunstwereld. Zo betreurt museumdirecteur Sjarel Ex dat het werk niet eerst aan Nederlandse musea is aangeboden en stelt de Vereniging Rembrandt dat de werken in Nederland hadden moeten blijven. De tekening van Rubens brengt uiteindelijk 8,2 miljoen dollar (ruim 7 miljoen euro) op.

Afscheid in anonimiteit

In het najaar van 2017 wordt botkanker bij prinses Christina geconstateerd. Ze maakt dat in juni 2018 bekend. Ze voegt eraan toe dat ze de ziekte als een "chronische conditie" ziet, waarmee ze "goed kan leven".

Vrijdag 16 augustus overlijdt ze op Paleis Noordeinde in Den Haag aan de gevolgen van deze ziekte. In besloten kring wordt afscheid van haar genomen en ook haar crematie is niet openbaar. Precies zoals prinses Christina haar hele leven had willen zijn: anoniem en zonder koninklijke verplichtingen.