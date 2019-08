Een vrouw heeft dinsdag in Terneuzen een sobere, anonieme begrafenis gekregen omdat haar identiteit nog niet achterhaald is, intensief politieonderzoek ten spijt. In Nederland worden vaker lichamen van slachtoffers die geen naam krijgen gevonden. Een aantal van deze zaken op een rij.

Het Heulmeisje

Langs de A12 bij Maarsbergen werd in 1976 het onder takken en bladeren verborgen lichaam van een jong meisje dat later omgedoopt zou worden tot het 'Heulmeisje' gevonden; een verwijzing naar parkeerplaats De Heul waarbij ze werd aangetroffen.

Het lichaam was in verregaande staat van ontbinding, waardoor al snel geconcludeerd moest worden dat haar doodsoorzaak niet vastgesteld kan worden. Haar gebit was gaaf.

In die tijd werd aangenomen dat het om een Nederlandse vrouw, die in 1987 zelfs doodverklaard werd, ging. Pas in 2006 bleek dat de vrouw in kwestie in de Verenigde Staten woonde.

De zaak ligt niet stil. Een aantal jaren geleden is uit een zogeheten isotopenonderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gebleken dat het 'Heulmeisje' tussen de twaalf en vijftien jaar oud geweest moet zijn. Van haar is bekend geworden dat ze in de eerste zeven jaar van haar leven in de Duitse Eifel heeft gewoond. De laatste maanden van haar korte bestaan bracht ze in Oost-Europa door.

Volgens het NFI heeft het kind in het laatste jaar van haar leven zeer eenzijdige voeding gekregen, wat op gevangenhouding of armoede kan wijzen. Een grootschalig DNA-onderzoek is aangekondigd, maar volgens de laatste berichten nog niet gestart.

Een reconstructie van het gezicht van het 'Heulmeisje'. (Foto: Politie Nederland)

Het meisje van Teteringen

Een andere tiener die nog altijd ongeïdentificeerd is, is de jonge vrouw die bekend is komen te staan als het 'meisje van Teteringen'. Haar lichaam werd op Eerste Kerstdag 1990 in een bosperceel in die plaats aangetroffen.

Haar lichaam was afgedekt met een groen deken en een stuk vloerkleed. Over haar hoofd lag een rode doek, aldus de politie.

Haar leeftijd wordt op vijftien tot achttien jaar geschat. Ze was vermoedelijk van Marokkaanse afkomst en haar familie komt mogelijk uit Antwerpen. Volgens lokale media vertoonde haar lichaam tekenen van foltering: er zouden sigaretten op haar zijn uitgedrukt.

Meerdere mensen werden aangehouden, maar het is nog altijd onbekend wie het jonge slachtoffer was en onder welke omstandigheden zij om het leven kwam.

De politie heeft foto's van haar gezicht verspreid. Pas op: deze kunnen schokkend zijn.

Slachtoffers van de Watersnoodramp

De watersnoodramp in 1953 kostte 1.836 mensen het leven. Grote delen van Zuidwest-Nederland kwamen onder water te staan toen de dijken in Zeeland doorbraken.

Veel nabestaanden konden de lichamen van hun familieleden terugvinden en afscheid van hen nemen, maar niet in alle gevallen is dit gelukt. De ongeïdentificeerde personen (Nomen Nescio) hebben een naamloos graf gekregen.

Vorig jaar zijn deskundigen van de politie een grootschalig identificatieonderzoek naar 28 onbekende personen gestart. Van de eerste en tweede generatie overlevenden van de ramp is DNA afgenomen, wat de grootste kans op een match zou moeten geven.

"Voor velen is dit onderzoek de laatste kans om familie terug te vinden", zei Hans Geldof, forensisch onderzoeker bij de politie Zeeland-West-Brabant, destijds.

Een luchtfoto van de Watersnoodramp. (Foto: Getty Images)

Vrouw bij Westdorpe

De vrouw die op 22 juni is gevonden in het Zeeuwse Westdorpe, op meters van de Belgische grens, is voorlopig de meest recente toevoeging aan een lange lijst met anonieme doden: alleen al op politie.nl staan er tientallen.

Van de vrouw is bekend dat ze tussen de 50 en 65 jaar oud was en kort, rossig haar had. Ze is doodgeschoten op een nog onbekende locatie en vervolgens samen met een vuilniszak gedumpt in het weiland waar een voorbijganger haar ontdekte.

De politie heeft het volste vertrouwen de zaak te kunnen oplossen. Er zijn vanuit het publiek vele tips binnengekomen die nagelopen worden. Haar DNA is verspreid in veel Europese landen. Ook van haar is een foto verspreid (let op: ook deze kan schokkend zijn).

De vrouw is dinsdag na een sobere plechtigheid begraven in Terneuzen. "Ooit heeft iemand deze vrouw bij haar naam genoemd", zo sprak de begrafenisondernemer. "En hopelijk heeft iemand haar naam in het hart geborgen."

De begrafenis van de vrouw in Westdorpe. (Foto: NU.nl/Job van der Plicht)