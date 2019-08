Ontkleed en doodgeschoten is op 22 juni het lichaam van een nog altijd onbekende vrouw in een weiland in het Zeeuwse Westdorpe gevonden. De politie heeft nog altijd geen idee wie het slachtoffer is en door wie ze om het leven is gebracht. Dinsdag krijgt ze een sobere, anonieme begrafenis in Terneuzen.

"Vermoedelijk stond ze nog volop in het leven", zo laat officier van justitie Kim Weijers weten.

De nagels van de vrouw zijn verzorgd, haar gebit is in orde en ze is ooit geopereerd aan haar baarmoeder, eierstokken, blindedarm en galblaas. Des te vreemder is het dat niemand haar lijkt te missen.

Een voorbijganger is in juni op haar lichaam gestuit in het weiland aan de Sint Anthoniekade, vlak bij de Belgische grens, en heeft direct de politie gebeld. Die is tot de conclusie gekomen dat de vrouw maximaal een paar dagen voor ze is gevonden om het leven is gebracht.

De locatie waar het lichaam van de vrouw is gevonden. (Foto: Opsporing Verzocht)

DNA van de vrouw gevonden op vuilniszak

De agenten hebben op hoofdlijnen naar buiten gebracht wat bekend is over de vondst van de vrouw. Zo is ze niet doodgeschoten in het weiland waar ze werd gedumpt, maar op een nog onbekende locatie.

Ook is vorige week bekendgemaakt dat in de buurt van het slachtoffer een vuilniszak is gevonden die een link heeft met de vrouw. Of er spullen in de vuilniszak zaten, wil de politie niet zeggen omdat dit "daderinformatie" is. Wel kan worden gemeld dat de zak een Franse opdruk heeft en dat het DNA van de vrouw op de zak is aangetroffen.

Politie: Is iemand in omgeving verklaarbaar weg?

Het DNA, de vingerafdrukken en de tandgegevens van de vrouw door de databestanden van Nederland en veel andere Europese landen halen, heeft tot dusver niets opgeleverd. "Voorlopig blijft iedereen dat testen", meldt de politie.

Een team van de politie is nog altijd bezig met het nalopen van de ongeveer tweehonderd binnengekomen tips in de zaak. Iedereen wordt opgeroepen om in hun omgeving ook "te kijken naar mensen die mogelijk verklaarbaar weg zijn".

"Zo kan het zijn dat de vrouw zelf of mogelijk de dader een reden heeft opgegeven waardoor zij nog steeds in haar omgeving niet gemist wordt. Je zou hierbij kunnen denken aan een lange vakantie of werk in het buitenland", aldus Martine Jacobs, teamleider van het onderzoek.

Een soortgelijke vuilniszak zoals het exemplaar dat bij de vrouw werd aangetroffen. (Foto: Politie Zeeland-West-Brabant)

Isotopenonderzoek nog niet ingezet in de zaak

Een isotopenonderzoek, waarbij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) bekijkt welke informatie tanden en botten kunnen geven over waar de vrouw is opgegroeid of langdurig is geweest, wordt nog niet ingezet en is sowieso een proces van de lange adem.

"Dit duurt mogelijk jaren", zo legt de politie uit. En dan nog wordt geen specifiek gebied aangewezen, maar eerder een land.

Een luchtfoto met duiding van de politie. (Foto: Politie Zeeland-West-Brabant)

'Helaas geen geliefde aanwezig bij begrafenis'

Dankzij de aandacht voor de zaak zijn in de afgelopen periode veel tips binnengekomen, waarin ook namen van vrouwen worden doorgegeven.

"We hebben al veel namen kunnen uitsluiten", zo legt de politie uit. Twintig tips zijn uit België gekomen. Een foto van haar lichaam is op de website van de politie geplaatst (pas op, dit kan schokkend zijn).

Politie en justitie laten weten dat ze graag de dierbaren van de vrouw willen informeren. Het slachtoffer wordt dinsdag anoniem begraven in Terneuzen. De burgemeester, politie en het Openbaar Ministerie (OM) zijn daarbij aanwezig.

"Helaas is er dan geen geliefde van het slachtoffer aanwezig, alleen mensen die een zakelijke reden hebben", zo zegt officier van justitie Weijers.