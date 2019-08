Caloh Wagoh is pas ruim twee jaar geleden opgericht, maar leden van de motorclub komen nu al in meerdere zware strafrechtelijke onderzoeken voor. Justitie ziet de groep als een criminele organisatie en wil Caloh Wagoh verbieden.

Begin 2016 werd voor het eerst gesproken over het oprichten van de motorclub. In de geschiedenis, die op de website van Caloh Wagoh staat beschreven, staat dat er "in rap tempo" conflicten ontstonden, waarna twee van de drie oprichters samen verder zijn gegaan.

Het gaat hier om Delano 'Keylow' R. en 'Leen'. Eerstgenoemde is een van de twee kopstukken die vastzit en wordt verdacht van betrokkenheid bij liquidaties. Het tweede kopstuk is Greg R., een bekende crimineel die eerder veroordeeld is voor drugshandel. Ook hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de liquidaties, waaronder die van Jair Wessels in Breukelen. Jesse R., een van zijn zoons, zit levenslang vast voor betrokkenheid bij meerdere moorden.

Op de sociale media van Caloh Wagoh staan foto's en video's van clubleden naast dure voertuigen en schaars geklede vrouwen. Op elk beeld zijn de leden onherkenbaar gemaakt. Hun clubkleuren zijn goud en blauw. Ze gebruiken daarnaast een afbeelding van Magere Hein.

Volgens justitie bestaat Caloh Wagoh uit enkele honderden leden. "De club is voortgekomen uit De Crips, de oudste straatbende van Den Haag."

Leden in meerdere strafrechtelijke onderzoeken genoemd

Niet lang na de oprichting verschijnt Caloh Wagoh in strafrechtelijke onderzoeken. Greg R. wordt in december 2017 opgepakt op verdenking van de liquidatie van Wessels in de zomer van dat jaar in Breukelen. Wegens gebrek aan bewijs wordt hij snel weer vrijgelaten. Nadat kroongetuige Tony de G. in deze zaak verklaringen heeft afgelegd, is R. opnieuw aangehouden.

Greg R. wordt inmiddels verdacht van betrokkenheid bij de moorden op Zeki Yumusak en dus Wessels. Delano R. wordt naast die twee liquidaties ook verdacht van betrokkenheid bij de moord op Farid Souhali. Alle slachtoffers zijn in 2017 doodgeschoten.

Klusjesmannen voor kopstukken uit de onderwereld

Caloh Wagoh wordt door de politie en justitie een Outlaw Motorcycle Gang (OMG) genoemd. Deze zogeheten OMG's worden geregeld in verband gebracht met criminele activiteiten als drugs- en wapenhandel, afpersing en fraude. Kopstukken uit de onderwereld zouden de bendes inzetten voor gewelddadige klussen.

Volgens het OM heeft kroongetuige Tony de G. verklaringen afgelegd waaruit blijkt dat de leider van Caloh Wagoh de club gebruikt "om opdrachten uit te zetten voor liquidaties en andere beschietingen met antitankwapens en Kalasjnikovs".

Leden van Caloh Wagoh zijn veroordeeld voor het beschieten van het pand van de redactie van Panorama met een antitankwapen.

'Mogelijk om moord tegen betaling uit te zetten'

"In criminele inlichtingen (TCI) komt naar voren dat het mogelijk is om een moord tegen betaling uit te zetten bij Caloh Wagoh. Ook wordt de motorclub gebruikt om auto’s en wapens die voor liquidaties worden gebruikt op te slaan", aldus het OM.

Justitie heeft de gang naar de rechtbank gezocht om dergelijke motorbendes te laten verbieden. Zo is eerder geprocedeerd tegen Hells Angels, Satudarah en Bandidos.