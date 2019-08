ProRail wil dat alle treinstations over twee jaar volledig rookvrij zijn. Volgens de spoorwegbeheerder is het draagvlak flink toegenomen. De reacties van andere partijen op het plan zijn echter verdeeld; zo zijn er zorgen om de rokende NS-medewerkers.

ProRail stelde woensdag eerder dat het "onvermijdelijk" is dat er een rookverbod in alle publieke ruimtes - en dus ook op stations - wordt ingesteld. "Het is daarom belangrijk om deze discussie binnen de spoorsector nu op te starten", aldus de beheerder.

FNV Spoor is minder enthousiast over het plan. De vakbond laat weten tegen een "selectief verbod" te zijn. "Op straat, in de fietsenstalling en op parkeerplaatsen mag wel gewoon worden gerookt, zegt bestuursvoorzitter Henri Janssen in de Dit wordt het nieuws-podcast van NU.nl.

ProRail stelt dat het draagvlak voor een rookverbod is toegenomen, maar FNV Spoor onderschrijft deze lezing niet. "Ik zeg dat dat niet zo is, niet bij de rokers. Dat er heel veel niet-rokers zijn die het allemaal wel prima vinden, dat snap ik", aldus Janssen.

'Rokende werknemer wordt gecriminaliseerd'

Janssen laat verder weten dat hij bang is dat "de rokende werknemer gecriminaliseerd gaat worden" bij de invoering van een rookverbod op alle perrons. FNV Spoor zegt het verbod "niet werkbaar" te vinden.

"Wat je dan gaat krijgen, is dat een werknemer niet meer aan zijn behoefte van nicotine kan komen, het niet meer kan halen en toch moeten werken", vertelt Janssen. "Ik heb weleens een vergadering geleid waarbij mensen na anderhalf uur onrustig werden, en dan moet ik een rookpauze inlassen omdat mensen die nicotinebehoefte hebben. Daar kan ik van alles van vinden, dat kan ik jammer vinden, maar dit is wel wat het is."

Veel klachten over rook

Reizigersvereniging Rover zegt het zich ook goed te kunnen voorstellen dat het voor werknemers een iets ander verhaal is dan voor reizigers. "Iemand die een hele dag in een trein of op een station moet werken, zal daar toch een soort plek moeten hebben."

De reizigersvereniging vindt de aankondiging van het plan van ProRail "geen grote verrassing". Woordvoerder Sanne van Galen zegt geregeld klachten binnen te krijgen van niet-rokers die last hebben van de rook. "Er zijn natuurlijk aparte rookzones, maar de rook blijft niet netjes binnen de lijntjes. De rook gaat het hele perron over", aldus Van Galen.

Het aantal rokers in Nederland neemt al jaren af. Inmiddels rookt een op de vijf volwassenen, bleek eerder uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Van die groep rookt 71,6 procent dagelijks.