Treinreizigers verkiezen deze week de trein graag boven buiten zitten. Ze prefereren de airco boven de verzengende hitte. Totdat de trein strandt. In dat geval lopen de temperaturen snel op. De incidentbestrijders van ProRail proberen dan snel ter plaatse te komen om de reizigers van water te voorzien.

"Bloedheet" is het voor de incidentbestrijders van ProRail deze week op en langs het spoor. Als ze gestrande treinen weer aan de praat proberen te krijgen, dan kan het volgens de incidentbestrijders "60 tot 70 graden" langs het spoor worden, vertelt Johan Knuivers, ploegleider bij ProRail.

"Woensdagmiddag was er een trein gestrand tussen Leiden en Zoeterwoude. De reizigers moesten de trein verlaten en we zijn met de waterwagen ernaartoe gegaan om de reizigers flesjes water te kunnen geven", zegt Knuivers. "Aan het einde van de dag kon je mijn shirt uitwringen, zo nat was het."

In die waterwagen staat een grote koelkast, waar duizend tot twaalfhonderd flesjes water in passen. "Genoeg om de passagiers van twee tot drie treinen van water te voorzien", legt Knuivers uit.

ProRail geeft reizigers van gestrande treinen water. (Foto: ProRail)

'Zonder airco kan het al snel 50 graden worden in de trein'

De incidentbestrijders van ProRail houden zich niet bezig met het repareren van het spoor. Dat werk is uitbesteed aan aannemers. Maar ze moeten ervoor zorgen dat een storing zo snel mogelijk wordt verholpen, alles in goede banen leiden en passagiers te hulp schieten als dat nodig is.

Als bijvoorbeeld een trein is gestrand en er in de trein geen stroom meer is, dan betekent dit ook dat de airco is uitgevallen. In zo'n geval mag de waterwagen met zwaailicht en sirene naar stilgevallen trein rijden. "In zo'n trein kan het dan al snel 50 graden worden", weet Knuivers.

ProRail past kleding aan

Door de hoge temperaturen is het voor de medewerkers van ProRail zelf ook warm langs het spoor. De incidentbestrijders passen daar hun kleding op aan. Ze dragen weliswaar nog een lange broek, een helm en veiligheidsschoenen, maar handschoenen en een dikke jas mogen ze achterwege laten als de situatie dat toelaat.

"Daarnaast proberen we de auto wat dichterbij neer te zetten, zodat we daarin, dankzij de airco, wat af kunnen koelen", aldus Knuivers.

De incidentbestrijders opereren vanuit zeven plekken in Nederland. Ze zijn gevestigd in Utrecht, Eindhoven, Zwolle, op Schiphol en op drie plekken in de regio Rotterdam. Degene die het snelst bij een incident op het spoor kan zijn, wordt opgeroepen.

'Met dit weer zit ik liever binnen'

Was het woensdag nog een hectische dag voor de incidentbestrijders, donderdag is het alweer een stuk rustiger. Al veren de werknemers van ProRail wel telkens op als hun pieper afgaat. Maar telkens klinkt het daarna geruststellend: "Dat is niks voor ons."

Meestal gaat het om een trein die is stilgevallen bij een perron. In zo'n geval kunnen de reizigers de trein zelfstandig verlaten. Even lijkt er serieus iets aan de hand te zijn op het traject Haarlem-Lisse. Maar al snel blijkt dat het om een kapotte goederentrein te gaan en daar hoeven de incidentbestrijders niet voor in actie te komen.

Ook op de trajecten Eindhoven-Amsterdam en Rotterdam-Amsterdam hoeven de ProRail-incidentbestrijders niks te doen. Er rijden op die trajecten minder treinen vanwege de hitte, maar het is een beslissing van de Nederlandse Spoorwegen (NS). Van stilgevallen treinen is geen sprake en daarom hoeven de ProRail-werknemers niet uit te rukken.

"Fijn voor de reiziger en ook voor ons, want met dit weer zit ik liever binnen", zegt Knuivers met een glimlach.

Passie voor het spoor

Dat wil overigens niet zeggen dat de incidentbestrijders van ProRail hun werk niet graag doen. "Ze hebben een enorme passie voor hun werk", vertelt Jeroen de Vries, teamleider bij de incidentenbestrijding van ProRail in de regio Randstad-Noord. "Er zijn werknemers die een vrije dag inleveren om bij drukte te hulp te schieten."

"Het is een beetje zoals bij de brandweer", aldus De Vries. "Wat vuur voor de brandweer is, is voor ons het spoor."