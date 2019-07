De reddingsbrigade van Hoek van Holland maakt zich op voor de drukke dagen die deze week komen gaan vanwege de hitte. Ook toeristen komen massaal naar het strand. "Mensen van buiten Nederland, zoals bijvoorbeeld Duitsers, denken dat ze aan een meer zitten. En dat is een verkeerde denkwijze", aldus reddingsbrigadecoördinator Dirk van Oosten.

Maandag is het nog niet héél erg druk; twee patrouillewagens rijden over het strand en ook de posten zijn bezet. Vanuit hier worden de zwemmers nauwlettend in de gaten gehouden.

"Het werk is erg veelzijdig", aldus Van Oosten. "De zee is nu woelig, we hebben te maken met stromingen naar zee. Als mensen daarin komen, kan het zijn dat ze slecht terug kunnen komen. Dat houden we in de gaten."

Op drukke dagen loopt het vaak storm bij de reddingsbrigade. Aan gevonden en vermiste kinderen hebben ze "een flinke dagtaak". "De komende dagen gaat het hier erg druk worden en is het echt een mierenhoop. Dan raak je zeer snel je kind kwijt", legt de coördinator uit.

Daarnaast is zijn team druk met EHBO-gevallen, dus bijvoorbeeld het behandelen van snijwonden. Maar óók reanimaties.

Reddingsbrigade werkt preventief bij zwemmers

Van Oosten zegt dat de reddingsbrigade preventief werkt. Dit houdt in dat ze direct uitrukt als iemand dreigt te ver te zwemmen.

"Stel: honderd mensen gaan te ver en er gebeurt bij wijze van spreken iets met tien van hen. Dan is dat niet bij te benen. We willen het heel kort houden."

Belgen en Duitsers

De coördinator ziet geregeld dat mensen van buiten Nederland, zoals bijvoorbeeld Belgen en Duitsers, "denken dat ze aan een meer zitten".

"En dat is de verkeerde denkwijze. We hebben hier te maken met stroming", aldus Van Oosten. Ook ziet hij het weleens gebeuren dat mensen bij de pier tussen de rotsen klimmen. "Als je dan uitglijdt en je komt in zee, kun je best een linke situatie krijgen."

Aantal verdrinkingsdoden vorig jaar flink gestegen

Vorig jaar zijn in Nederland 112 mensen omgekomen door verdrinking. Dat is een flinke stijging, want in 2017 waren het er 85, zo meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

In de periode 2014-2018 verdronken in Nederland 120 mensen die niet in Nederland woonden. Dat is 21 procent van het totale aantal verdrinkingen in Nederland. Vorig jaar ging het om dertien verdronken mensen van Duitse afkomst.