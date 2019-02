Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Zaterdag 9 februari: de intocht van het Friese 'broertje van Sinterklaas', een Boeing 747 die over de A9 rijdt en goud voor schaatser Kai Verbij op de 1.000 meter op de WK afstanden.

Een gestripte Boeing 747 wordt in de nacht van vrijdag op zaterdag vervoerd over de afgezette snelweg A9. Het toestel komt naar verwachting zondag aan bij het Corendon Village Hotel in Badhoevedorp, waar het zal dienen als attractie. (Foto: ANP)

Sint Piter en zijn metgezel Swarte Pyt komen aan in het Friese dorp Grou(w). Volgens een legende is hij de broer van Sinterklaas, die het dorp voor het eerst bezocht nadat laatstgenoemde het was vergeten. (Foto: ANP)

Sneeuwval tijdens een winterse storm in de Amerikaanse stad Seattle. (Foto: AFP)

Een gewonde Franse politieagent wordt geholpen door collega's tijdens een betoging van de 'Gele Hesjes' in Parijs. Het was de dertiende week op rij waarin de protestbeweging in heel Frankrijk de straat op ging. (Foto: AFP)

De Nederlandse schaatser Kai Verbai wint de 1000 meter op de WK afstanden. Achter hem zorgen Thomas Krol (zilver) en Kjeld Nuis (brons) voor een volledig oranje gekleurd podium. (Foto: ANP)

In Sydney werd een timelapse gemaakt van een grote onweersbui die over de Australische stad trok.

Acteurs spelen in historische kostuums een gevecht in Kroatië na. De strijd ging op 9 februari 1573 tussen lokale boeren en de plaatselijke baron Franjo Tahi. (Foto: AFP)