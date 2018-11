Wat gaat er dinsdag in ieder geval gebeuren? Hieronder de hoofdpunten uit de nieuwsagenda van dinsdag 27 november 2018.

Rechtszaak tegen kroongetuige en verdachte van liquidatie Jaïr Wessels

Dinsdag is er een zitting in het proces dat draait om de liquidatie van de Amsterdamse crimineel Jaïr Wessels. De zaak zou eigenlijk inhoudelijk beginnen, maar maandag werd duidelijk dat Tony de G. met het Openbaar Ministerie (OM) een deal heeft gesloten en kroongetuige is geworden. Hij heeft niet alleen in deze zaak, maar ook in andere zaken verklaringen afgelegd. Dinsdag zal worden besproken hoe de rechtszaak tegen De G. en twee medeverdachten verder zal gaan.

Gesprekken over Syrië gaan verder na roerig weekend

Rusland, Turkije en Iran gaan verder met hun overleg over de situatie in Syrië. Verwacht wordt dat delegaties van de Syrische overheid en rebellen ook zullen aanschuiven. De gesprekken volgen na een weekend met luchtaanvallen en een vermeende gifgasaanval in Aleppo. Zeker tientallen mensen zijn met ademhalingsklachten opgenomen in het ziekenhuis.

Ajax speelt tegen AEK Athene in Champions League

Ajax neemt het in de Champions League op tegen AEK Athene. De Amsterdammers zijn bij winst voor het eerst in dertien jaar zeker van overwintering in het miljoenenbal. Als een zege uitblijft, is Ajax alsnog door als Benfica later op de avond niet wint bij Bayern München. Bij Ajax ontbreken de geblesseerde Hakim Ziyech en de geschorste Nicolás Tagliafico. AEK-Ajax begint om 18.55 uur en de aftrap bij Bayern-Benfica is om 21.00 uur.

Terrorismeverdachten Rotterdam voor de rechter

Dinsdag is de tweede inleidende zitting tegen de mannen (22 en 27 jaar oud) die mogelijk een terroristische aanslag wilden plegen op een Rotterdams politiebureau. Op de laatste zitting werd bekend dat zij ook foto's en filmpjes van de Erasmusbrug hadden gemaakt. Een van de twee verdachten maakte een film van de brug, de andere zingt daarin liederen en spreekt over het martelaarschap. Volgens het OM is er door snel ingrijpen van de politie een aanslag voorkomen.

En verder:

-Zal in een veilinghuis in Frankrijk een deel van de trap van de Eiffeltoren onder de hamer gaan. Het gaat om een stuk van ruim 4 meter dat dateert uit 1889.

TV-tip: Annie M.G. Schmidt

20.25 - 21.00 uur op NPO 2: Jonathan van Duijn is de kleinzoon van Annie M.G. Schmidt. In deze serie gaat hij op zoek naar het verhaal achter het werk van zijn oma. In deze eerste aflevering vertrekt Van Duijn naar haar geboortegrond in Zeeland.

Weer

Er is af en toe wat zon, voornamelijk in het noorden. Het wordt 3 tot 6 graden met een matige oosten- tot zuidoostenwind. Het blijft de gehele dag droog.