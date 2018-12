Wat gaat er zondag in ieder geval gebeuren? Hieronder de hoofdpunten uit de nieuwsagenda van 25 november 2018.

EU-regeringsleiders bekijken principeakkoord tijdens Brexit-top

In Brussel zullen EU-regeringsleiders zich tijdens de Brexit-top buigen over het principeakkoord, waarin bijvoorbeeld onderwerpen staan als handelsrichtlijnen en veiligheid. Spanje dreigde eerder roet in het eten te gooien vanwege hun eisen over het Britse schiereiland Gibraltar, maar zij zijn op het laatste moment tegemoetgekomen.

Gemeenteraad Lelystad organiseert manifestatie IJsselmeerziekenhuizen

De gemeenteraad van Lelystad organiseert een manifestatie voor de IJsselmeerziekenhuizen. Het is onder meer de bedoeling om de zorgverleners een "hart onder de riem te steken". De MC IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad, Dronten en Emmeloord werden op 25 oktober failliet verklaard door de rechtbank.

Donderdag werd bekend dat er een akkoord is over een doorstart, maar dat een doorstart van de afdeling spoedeisende hulp (SEH) en acute verpleegkunde vanwege een gebrek aan gespecialiseerde verpleegkundigen en specialisten niet mogelijk is in Lelystad.

Slotstuk F1-seizoen bij GP Abu Dhabi

Max Verstappen gaat in Abu Dhabi tijdens de laatste Grand Prix van het Formule 1-seizoen op jacht naar een goede klassering. De Red Bull Racing-coureur start achter Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen en Daniel Ricciardo vanaf de zesde plek. Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso (McLaren) rijdt zijn allerlaatste race, die om 14.10 uur begint.

Hockeysters in finale Champions Trophy

De Nederlandse hockeysters gaan in China op jacht naar winst van de laatste editie van de Champions Trophy. De ploeg van bondscoach Alyson Annan staan in de finale tegenover Australië. Oranje, dat niet met de sterkst mogelijke selectie is afgereisd, won de Champions Trophy zes keer. De laatste keer was zeven jaar geleden. De finale begint om 11.30 uur.

En verder:

- Bestaat de Bijlmer vijftig jaar.

TV-tip: Junior Eurovisie Songfestival 2018

16.00-18.30 uur op NPO 3: Het veertienjarige duo Max & Anne won het Nationale Junior Songfestival 2018 en mag naar Minsk in Wit-Rusland om daar Nederland te vertegenwoordigen op het Junior Eurovisie Songfestival.

Weer

Zondag zal op sommige plaatsen vooral druilerig verlopen. De bewolking blijft het weerbeeld bepalen. Het zal ongeveer 5 graden worden.