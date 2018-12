Wat gaat er zaterdag in ieder geval gebeuren? Hieronder de hoofdpunten uit de nieuwsagenda van 24 november 2018.

Italië en EU overleggen over begroting

De Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft een overleg met de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, over het verschil van inzicht over de begroting die Italië heeft ingediend bij de EU. Volgens de Europese Commissie schendt Italië Europese regels met een verwacht begrotingstekort van 2,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2019. De unie wil daarom mogelijk sancties opleggen aan Italië. Dat land is op zijn beurt niet van plan de begroting aan te passen.

Eredivisie na twee interlandweken hervat

De Eredivisie gaat na twee weken interlandvoetbal zaterdag weer verder met de dertiende speelronde. Koploper PSV neemt het vanaf 20.45 uur in eigen huis op tegen sc Heerenveen en nummer twee Ajax gaat om 18.30 uur op bezoek bij hekkensluiter NAC Breda. Verder staan ook nog de wedstrijden PEC Zwolle-ADO Den Haag (18.30 uur) en Fortuna Sittard-Heracles Almelo (20.45 uur) op het programma.

Kwalificatie Grand Prix Abu Dhabi

Max Verstappen heeft in Abu Dhabi nog één kans om de jongste coureur ooit te worden die poleposition verovert in de Formule 1. De 21-jarige Nederlander van Red Bull Racing kende in elk geval een prima vrijdag. Hij reed de snelste tijd in de eerste vrije training en achter Valtteri Bottas (Mercedes) de tweede tijd in de tweede sessie. De kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi begint zaterdag om 14.00 uur Nederlandse tijd.

Jongeren demonstreren tegen 'schuldenstelsel' in Den Haag

In Den Haag houden verschillende jongerenorganisaties een grote protestmars om aandacht te vragen voor onder meer de hoogoplopende studiekosten en de in hun ogen overvolle collegezalen. Ook willen ze meer feedback van de docenten en zijn er grotere financiële zorgen voor de toekomst. Zo zouden hoge studieschulden ervoor kunnen zorgen dat het kopen van een huis bijvoorbeeld moeilijker wordt.

En verder:

- Houden de politieke partijen Forum voor Democratie en VVD hun congressen.

- Heeft de Britse premier Theresa May een laatste overleg in Brussel voorafgaand aan de Europese top over de Brexit op zondag.

Tv-tip: Andere tijden: Vluchtelingenhel

21.20-22.00 uur op NPO 2: In deze aflevering van Andere Tijden staat de situatie in Afrika in de jaren negentig centraal. Toenmalig minister Jan Pronk van Ontwikkelingssamenwerking blikt samen met vier militairen terug op de situatie in Rwanda in 1994. Nederlandse militairen werden daar destijds ingezet zonder degelijke voorbereiding op de volkerenmoord die daar toen plaatsvond.

Weer

Zaterdagochtend valt er in het zuiden wat neerslag, mogelijk ook in de vorm van natte sneeuw. In de rest van Nederland is het zaterdag vrijwel overal de hele dag droog. Wel is het fris met een noordoostenwind. Het wordt 4 tot 6 graden.