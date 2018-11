Wat gaat er maandag in ieder geval gebeuren? Hieronder de hoofdpunten uit de nieuwsagenda van 19 november 2018.

Uitspraak kort geding afschieten herten Oostvaardersplassen

Verschillende natuurverenigingen horen maandag de uitspraak van de rechter in het door deze organisaties aangespannen kort geding tegen de provincie Flevoland. De vijf organisaties zijn van mening dat Staatsbosheer en de provincie te beperkt hebben onderzocht hoe het overschot aan edelherten in de Oostvaardersplassen kan worden teruggebracht. De provincie Flevoland wil het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen van 3.130 terugbrengen naar ongeveer 1.100. Eerder verbood de rechter het afschieten van de herten tot er een uitspraak was gedaan in deze zaak.

Inhoudelijke behandeling zaak Milica van Doorn

De inhoudelijke behandeling in de zaak tegen Hüseyin A (48). gaat maandag van start. De man wordt verdacht van de moord op en verkrachting van Milica van Doorn in 1992. Hüseyin kwam in beeld als verdachte na een DNA-verwantschapsonderzoek. Hij meldde zichzelf niet voor het onderzoek, maar zijn broer deed dit wel. De man heeft tot nu toe nauwelijks iets losgelaten over wat er in juni 1992 is gebeurd. Volgens zijn advocaat heeft A. gezegd dat hij de avond van de dood van Van Doorn was overgenomen door een geest.

Oranje tegen Duitsland in Nations League

Het Nederlands elftal sluit de groepsfase van de Nations League vanaf 20.45 uur af met een uitwedstrijd tegen Duitsland. Oranje, dat vrijdag verrassend wereldkampioen Frankrijk met 2-0 versloeg, heeft in Gelsenkirchen aan één punt genoeg om de finaleronde van het nieuwe toernooi te bereiken. Een maand geleden was de ploeg van bondscoach Ronald Koeman in Amsterdam met 3-0 te sterk voor de Duitsers.

Twee Nederlandse producties maken kans op Emmy Award

Twee Nederlandse producties hebben een nominatie gekregen voor de International Emmy Awards. Etgar Keret - Een waargebeurd verhaal (NTR) dingt mee in de categorie Arts Programming en De wereld van Puck (EO) is genomineerd voor beste documentaire. Vorig jaar vielen de Nederlandse inzendingen buiten de prijzen bij de awardshow.

En verder

- Brengt de Franse president Emmanuel Macron een staatsbezoek aan België.

- Komt gezondheidsorganisatie WHO met een rapport over de wereldwijde situatie van malaria.

Tv-tip: Wetenschap om op te vreten

17.25 - 18.25 uur uur op NPO2: Wat zit er nou in die huisgemaakte melk? Waarom zijn ze in de Filipijnen dol op rijst? En is zuurdesembrood echt zo gezond? Voor jou een vraag, voor etnobotanist (kenner van de relatie tussen planten en mensen) James Wong een weet.

Weer

Het is maandag overwegend bewolkt, waarbij het noordoosten ook te maken kan krijgen met een enkele bui. Af en toe weet de zon echter ook door de wolken te breken. Het wordt 5 tot 8 graden, maar omdat er opnieuw een stevige wind uit het oosten staat, liggen de gevoelstemperaturen een stuk lager.