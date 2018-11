Wat gaat er zondag in ieder geval gebeuren? Hieronder de hoofdpunten uit de nieuwsagenda van 18 november 2018.

Intocht van Sinterklaas in onder andere Amsterdam

In verschillende (grotere) steden komt Sinterklaas pas op zondag aan. Onder andere hoofdstad Amsterdam, maar bijvoorbeeld ook Utrecht, Tilburg en Haarlem verwelkomen de goedheiligman een dag later dan de landelijke intocht die zaterdag plaatsvond in Zaanstad. Die landelijke intocht verliep goed en gemoedelijk, hoewel er wel arrestaties uitgevoerd zijn door de politie. In enkele andere Nederlandse steden kwam het tot stevige confrontaties.

Van Gerwen gaat voor titel bij Grand Slam of Darts

Michael van Gerwen gaat zondagavond voor de titel bij de Grand Slam of Darts in Wolverhampton. De Nederlander speelt in de halve finales tegen de Schotse tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson en later op de avond staat ook de eindstrijd op het programma. Als de 29-jarige Van Gerwen de titel pakt, tankt hij vertrouwen voor het WK dat volgende maand begint. Van Gerwen gaat in Londen voor zijn derde wereldtitel.

Staking van medewerkers fabriek Douwe Egberts in Joure

Medewerkers van de theefabriek van Douwe Egberts in Joure gaan vanaf zondagavond staken, om hun eis voor een betere cao meer kracht bij te zetten. De staking, die 24 uur zal duren, zal naar verwachting een groot deel van de productie op de locatie stilleggen. De staking zal ook een groot deel van de productie op maandag beperken. De medewerkers willen een hoger loon met terugwerkende kracht en een onderzoek naar de werkdruk.

En verder

- Gaat Soof de Musical in première.

- Is er een grote herdenking op de Duitse Militaire Begraafplaats Ysselsteyn.

Tv-tip: 2Doc: Joost Zwagerman

20.15-21.10 uur uur op NPO2: Zondag zou Joost Zwagerman 55 jaar geworden zijn. Documentairemaker Coen Verbraak maakte een portret van een van 's lands grootste schrijvers, waarin onder meer Ronald Giphart, Matthijs van Nieuwkerk en Peter Buwalda aan het woord komen.

Weer

In de nacht van zaterdag op zondag duikt de temperatuur onder het vriespunt. Het kan dan lokaal enkele graden gaan vriezen. Zondag overdag stijgt de temperatuur weer naar maximaal een graad of 8. Ook laat de zondag zich weer veelvuldig zien. Volgende week neemt de kans op neerslag verder toe.