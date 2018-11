Wat gaat er zaterdag in ieder geval gebeuren? Hieronder de hoofdpunten uit de nieuwsagenda van 17 november 2018.

Landelijke intocht Sinterklaas

Sinterklaas komt aan in Zaanstad. De stoomboot meert aan in het historische dorp Zaandijk en de goedheiligman en zijn Pieten worden verwelkomd door burgemeester Jan Hamming. Daarna brengt schimmel Amerigo de Sint naar de Zaanse Schans. De landelijke intocht is vanaf 12.00 uur live te volgen op NPO 3. Ook op tientallen andere plaatsen maakt Sint zaterdag voor het eerst dit jaar zijn opwachting.​

Demonstraties voor- en tegenstanders Zwarte Piet

In een groot aantal steden zijn demonstraties door voor- en tegenstanders van de figuur Zwarte Piet gepland. In Nijmegen werd een betoging door tegenstanders afgeblazen na dreigementen door supporters van voetbalclub NEC, die aankondigden van plan te zijn zich hardhandig in de demonstratie te mengen.

Grote aardbevingsoefening in Groningen

Inwoners en hulpdiensten in het Groningse Zuidwolde houden vanaf zaterdag drie dagen lang een grote aardbevingsoefening. Door een grote aardbeving kunnen gebouwen instorten en bruggen en wegen worden geblokkeerd. De oefening dient om de zelfredzaamheid van inwoners te stimuleren en multidisciplinaire samenwerking tussen burgers en de overheid en de hulpdiensten onderling te bevorderen.

Djokovic en Federer in actie in halve finales ATP Finals

Novak Djokovic en Roger Federer komen in actie bij de ATP Finals, het prestigieuze eindejaarstoernooi met de acht beste tennissers van het seizoen. Nummer één van de wereld Djokovic speelt in zijn halve finale tegen de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson en Federer treft in Londen de Duitser Alexander Zverev. De eerste halve finale gaat om 15.00 uur van start.

En verder

- Bezoekt de Amerikaanse president Donald Trump slachtoffers en nabestaanden van de natuurbrand in Californië

Tv-tip: Nacht van de popmuziek 2018

23:00 - 2:05 uur op NPO 3: Leo Blokhuis en Matthijs van Nieuwkerk presenteren de Nacht van de Popmuziek 2018 met verzamelaar Fenno Werkman. Muzikanten en tv-makers staan in de rij om hun eigen verleden terug te kunnen zien op beeld.

Weer

Zaterdag is het in grote delen van het land zonnig. In het noordoosten kan in de ochtend wel wat bevolking voorkomen. Ondanks de zon is het wel fris: 's middags wordt het 8 graden.