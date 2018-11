Wat gaat er vrijdag in ieder geval gebeuren? Hieronder de hoofdpunten uit de nieuwsagenda van 16 november 2018.

Hoger beroep in zaak tegen Frank Masmeijer van start

Het hof in Antwerpen buigt zich in vier zittingsdagen over het hoger beroep in de drugssmokkelzaak tegen Frank Masmeijer. Hij kreeg van de rechtbank eerder een celstraf van acht jaar opgelegd wegens zijn rol bij de smokkel van honderden kilo's cocaïne via de haven van Antwerpen. Eerder deze week besloot de Internationale Rechtshulpkamer in Amsterdam dat de oud-presentator, die vorige maand werd opgepakt, overgeleverd mocht worden aan België.

Oranje treft wereldkampioen Frankrijk in De Kuip

In de Nations League staat het Nederlands elftal voor de tweede keer tegenover wereldkampioen Frankrijk. Als de ploeg van bondscoach Ronald Koeman erin slaagt de wedstrijd in de Rotterdamse Kuip te winnen, dan is degradatie uit de hoogste divisie uitgesloten. De Fransen hebben een punt nodig om de finaleronde te bereiken. Nederland-Frankrijk begint om 20.45 uur.

Florida rondt hertelling tussentijdse verkiezingen af

Florida moet vrijdag klaar zijn met de hertelling van de stemmen die in de tussentijdse verkiezingen zijn uitgebracht. De Democraat Bill Nelson eiste deze hertelling, nadat hij in de gouverneursrace nipt verloor van Rick Scott. Het verschil was minder dan 0,5 procentpunt.

Rechtbank doet uitspraak in zaak doden en laten verdwijnen vriendin

Tegen de 44-jarige man uit Den Haag is tien jaar celstraf en tbs met dwangverpleging geëist voor doodslag op zijn 48-jarige vriendin en het wegmaken van haar lichaam. Gerard P. zou in augustus 2017 de uit Portugal afkomstige Maria Santos in een opwelling, maar wel met opzet hebben doodgestoken in hun flat, waarna hij haar lichaam in een koffer heeft gestopt en met behulp van beton heeft doen laten zinken in het Starnmeer.

En verder

- Zal de Amerikaanse president Donald Trump de Medal of Freedom postuum toekennen aan Elvis Presley en honkbalgrootheid Babe Ruth voor hun grote verdiensten.

- Doet de rechtbank uitspraak in de zaak tegen Mick Harren, die de zoon van zijn ex zou hebben bedreigd met een nepwapen.

Tv-tip: Broers

22:20 - 24:00 uur op NPO 3: De verlegen Lukas lift met zijn oudere broer Alexander van Amsterdam naar Frankrijk, iets wat hij eigenlijk niet durft. De eerste bioscoopfilm van regisseur Bram Schouw.

Weer

Vrijdag zal in de ochtend enige tijd mist hangen. Nadat dit is weggetrokken, zal het een zonnige dag met temperaturen van 8 tot 11 graden worden.