Wat gaat er donderdag in ieder geval gebeuren? Hieronder de hoofdpunten uit de nieuwsagenda van 15 november 2018.

May bespreekt voorlopig Brexit-akkoord met Brits parlement

De Britse premier doet dit nadat ze donderdagavond de steun kreeg voor het voorlopige akkoord dat met de EU is gesloten om na lang onderhandelen de Brexit plaats te laten vinden. Het is nog onduidelijk of ze in het parlement kan rekenen op voldoende steun voor het akkoord. Britse media berichten dat ontevreden Brexiteers binnen de partij een interne opstand tegen haar leiderschap overwegen.

Minister Van Nieuwenhuizen praat met kinderopvangcentra

Het gaat hierbij om centra die vanwege het verbod op de stint als gevolg van het dodelijke treinongeluk in Oss vervangend vervoer moeten regelen. Volgens de branche zijn er nu financiële problemen en veiligheidsproblemen bij het vervoer van de kinderen. Gemeenten en het ministerie van Sociale Zaken sluiten hierbij ook aan.

Openbaar Ministerie komt met strafeis tegen Aydin C.

De man staat terecht voor het bezit en verspreiden van kinderporno, (poging tot) aanranding en/of verleiding van tientallen minderjarige meisjes. Ook zou hij homoseksuele mannen hebben afgeperst door te dreigen naaktbeelden van hen te verspreiden. De Tilburger heeft ook in het hoger beroep zijn mond gehouden en wil alleen zeggen dat hij onschuldig is. Hij werd eerder veroordeeld tot 10 jaar en 243 dagen gevangenisstraf.

Strafeis in hoger beroep liquidatiepoging Diemen

Vijf mannen horen welke straffen er in het hoger beroep tegen hen wordt geëist op verdenking van het willen doodschieten van Peter 'Pjotr' R. in Diemen in 2015. Zij werden vorig jaar juli veroordeeld tot straffen tussen de 12,5 en 20 jaar cel voor de liquidatiepoging. Het slachtoffer wist de aanslag te overleven, hoewel er minstens 34 keer op hem is geschoten met semiautomatische wapens en hij meerdere keren werd geraakt. Naoufal F. is eerder veroordeeld tot achttien jaar cel voor het opdrachtgeven van de liquidatie. Ook hij is in hoger beroep gegaan.

En verder:

- Beoordeelt het Europese hof over de status van de PKK.

Tv-tip: #BOOS: Terug naar je eige land

22:25-23:30 uur op SBS9: Tim Hofman volgt vijf van de vierhonderd vluchtelingkinderen die in Nederland in aanmerking zouden komen voor een kinderpardon. Ondanks dat de kinderen in Nederland zijn geboren of hier al langer dan vijf jaar wonen, moeten ze van de overheid terug naar hun ‘eigen land’. Maar waarom? Tim zoekt het uit.

Weer

Donderdag kan de mist en lage bewolking regionaal hardnekkig zijn, maar op veel plaatsen wordt het weer zonnig. Het wordt 10 tot 14 graden in de zonnige gebieden, maar bij grijs weer slechts 8 of 9 graden.

