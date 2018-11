Wat gaat er woensdag in ieder geval gebeuren? Hieronder de hoofdpunten uit de nieuwsagenda van 14 november 2018.

Je kunt je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht gebeurd is en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Uitspraak kort geding uiterlijk Zwarte Piet bij intocht Zaanstad

De bestuursrechter in Haarlem doet uitspraak in het kort geding dat is aangespannen door de stichting Majority Perspective. Zij willen dat de intocht plaatsvindt zonder geschminkte Zwarte Pieten en andere "racistische stereotyperende kenmerken". De gedaagde partijen stellen dat er al alleen maar roetveegpieten meedoen, maar dit gaat de stichting niet ver genoeg. De gemeente Zaanstad vreest dat de intocht niet doorgaat als de stichting in het gelijk wordt gesteld.

Britten en EU bespreken akkoord over Brexit

Dinsdagavond werd bekend dat de onderhandelaars van de EU en het Verenigd Koninkrijk een akkoord hebben bereikt over de Brexit. De Britse premier Theresa May heeft daarop haar kabinet uitgenodigd om te spreken over het akkoord dat op tafel ligt. Tegelijkertijd spreken de 27 EU-landen ook over de overeenkomst. Het is nog altijd onduidelijk wat er in die overeenkomst zou staan. Naar verwachting wordt daar woensdag ook meer over duidelijk.

Uitspraak hof in zaak verdrinking Syrisch meisje tijdens zwemles in Rhenen

Het gerechtshof in Arnhem doet uitspraak in de zaak tegen drie badmeesters van een zwembad in Rhenen. De rechtbank achtte de drie schuldig aan dood door schuld na de verdrinking van een negenjarig Syrisch meisje tijdens het schoolzwemmen in september 2015. De zwemleraren hadden volgens de rechter beter toezicht moeten houden, en voegde eraan toe dat er sprake is van onbewuste schuld. Zij kregen een taakstraf van zestig uur opgelegd, maar gingen in hoger beroep.

Laatste leerlingen VMBO Maastricht horen examenuitslag

Ongeveer dertig leerlingen van VMBO Maastricht weten woensdag of ze geslaagd of gezakt zijn. Het gaat om leerlingen die in de herfstvakantie hersteltoetsen moesten maken nadat hun eindexamens in juni waren afgekeurd. De meeste leerlingen hadden hun toetsen al afgerond in de zomervakantie. Toen kregen 243 van de 353 leerlingen te horen dat ze geslaagd waren. Begin oktober bleek dat ook ouders van leerlingen die dit jaar examen moeten doen, over aanhoudende problemen op de onderwijsinstelling klagen.

Regiezitting in zaak dubbele liquidatie Amsterdamse Staatsliedenbuurt

Woensdag is de laatste inleidende zitting in de zaak die draait om de dubbele liquidatie in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam eind 2012. Het hof moet beslissen of de verdediging extra getuigen mag horen in het hoger beroep. Het Openbaar Ministerie (OM) komt (vermoedelijk) met informatie over een mogelijke nieuwe getuige in de zaak.

En verder:

- Is de Britse prins Charles jarig. Hij wordt zeventig jaar oud.

- Brengt de president van Oostenrijk een bezoek aan Nederland.

- Opent minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur de verbrede wegdelen rond de A27 en A1.

- Komt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met cijfers over de arbeidsmarkt in het derde kwartaal.

Tv-tip: Ellie Lust: Bizarre Zaken

22.00-23.00 uur op Investigation Discovery: Ellie Lust behandelt in haar nieuwe programma elke week een bizarre zaak uit Amerika. Deze zaken vergelijkt ze waar mogelijk met een soortgelijke Nederlandse zaak.

Weer

Het wordt woensdag een overwegend zonnige dag met her en der kans op wat lichte bewolking. Vooral het zuiden maakt kans op wat wolken. Er staat een matige wind uit het zuiden en het wordt 11 tot 13 graden.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg