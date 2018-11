Wat gaat er dinsdag in ieder geval gebeuren? Hieronder de hoofdpunten uit de nieuwsagenda van 13 november 2018.

Deadline voor begroting Italië

Een ruzie tussen de Europese Commissie en de Italiaanse regering begint waarschijnlijk aan een nieuw hoofdstuk. Een deadline voor dinsdagmiddag om een nieuwe begroting in te dienen, lijkt de Italiaanse regering aan zich voorbij te laten gaan. Voor Italië dreigen straks sancties.

Beslissend play-offduel Oranjevrouwen

De Nederlandse voetbalsters spelen in en tegen Zwitserland de beslissende play-offwedstrijd voor het WK. Als Oranje de 3-0-voorsprong uit het eerste duel met succes verdedigt, plaatst de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman zich voor het mondiale eindtoernooi in Frankrijk van komende zomer. De aftrap in het LIPO Park in Schaffhausen is om 19.00 uur.

Rechter beslist over uitlevering Frank Masmeijer

De rechtbank van Amsterdam besluit of Frank Masmeijer wordt uitgeleverd aan België. De voormalige presentator werd vorig jaar in Antwerpen veroordeeld tot acht jaar cel en een boete van 48.000 euro wegens de invoer van een grote partij cocaïne. Masmeijer zegt dat hij ten tijde van de cokesmokkel in een ziekenhuis in het Belgische Merksem lag, na ernstig te zijn mishandeld.

Uitspraak tegen PSV-supporters om rookbommen

Vier PSV-fans horen hun straf voor het afsteken van rookbommen tijdens de wedstrijd PSV-Ajax op 23 april vorig jaar. Het OM heeft tegen de mannen tot een jaar celstraf, waarvan de helft voorwaardelijk, geëist. Tijdens de Eredivisie-topper werden dertien rookpotten aangestoken. Een deel van het Philips Stadion werd daardoor in gitzwarte rook gehuld, wat voor paniek onder supporters zorgde. De verdachten kregen allemaal stadionverboden van vijf jaar.

En verder

- publiceert de voormalige Amerikaanse first lady Michelle Obama haar memoires

- is er een pro-formazitting tegen een tweetal dat wordt verdacht van een aanslag in Rotterdam

- houdt Italië een conferentie over het controleren van migratie

Tv-tip: Grenzeloos Verliefd

21.35-22.40 uur op Net5: Laura ontmoet in 2015 de Italiaanse Marcello en wordt verliefd. Na een paar jaar heen en weer te hebben gependeld, vertrekt Laura nu definitief naar Italië. Hier blijkt al snel dat de rolverdeling tussen mannen en vrouwen heel anders is dan Laura gewend is.

Weer

In de ochtend trekt een gebied met enkele buien oostwaarts over het land. In de kustgebieden is er kans op onweer en hagel. 's Middags kan het opklaren, maar blijft er vooral in het noorden kans op een bui. De wind komt uit het zuidwesten en kan vrij krachtig worden. De temperatuur loopt op tot maximaal 12 graden.

