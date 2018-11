Wat gaat er maandag in ieder geval gebeuren? Hieronder de hoofdpunten uit de nieuwsagenda van 12 november 2018.

Politie begint met graafactie in zoektocht naar vermiste Willeke Dost

Op het privéterrein van de pleegouders van Willeke Dost in Koekange, gaat de politie beginnen met een graafactie. De actie van de politie volgt op een actie van twee personen, die zelf een graafactie wilden beginnen om te zoeken naar haar lichaam, omdat ze over informatie beschikken die een nieuw licht op de zaak zou laten schijnen. Het overleg met de politie, het bekijken van de informatie en de onrust in de regio, hebben bijgedragen aan het besluit van het Openbaar Ministerie om de graafactie te beginnen. De politie komt later pas met meer informatie over de graafactie.

Uitspraak in zaak ontsnappingspoging met helikopter in Limburg

De negen mannen die terechtstaan voor betrokkenheid bij de kaping van een helikopter en de poging om crimineel Benaouf A., die wordt gezien als een van de kopstukken in de Amsterdamse onderwereld, te bevrijden uit een gevangenis in Roermond. De hoogste strafeis in deze zaak is die tegen de 27-jarige Houssain El M., die door justitie als een van de organisatoren gezien wordt. Andere strafeisen tegen medeverdachten lopen uiteen van zeven tot drie jaar cel.

Spoeddebat over situatie tijdens Halloweenfeest in zwembad Tilburg

De gemeenteraad van Tilburg spreekt maandag in een spoeddebat over een uit de hand gelopen halloweenfeest in het zwembad Stappegoor. Op het feest, dat vorige week zaterdag plaatsvond, zou in de loop van de avond een grimmige sfeer zijn ontstaan. Drie meisjes zouden daarbij door een groep jongens zijn ingesloten bij de wildwaterbaan. Sommige jongens zouden zich volgens zwembadbezoekers schuldig hebben gemaakt aan handtastelijkheden. Ook zou er sprake zijn geweest van vernielingen. Hierop werd besloten het feest voortijdig af te blazen.

Besluit over eventuele verlenging grensbewaking Europese landen

Ondanks oproepen van de Europese Commissie, zullen verschillende Europese landen maandag naar verwachting besluiten om hun grensbewaking te verlengen. De EU had de oproep gedaan om hier mee te stoppen, omdat verscherpte grensbewaking eigenlijk in strijd is met het vrij reizen in de Schengenzone. De grenscontroles zijn momenteel actief in Noorwegen, Zweden, Denemarken, Duitsland en Oostenrijk. Als de landen besluiten de grenscontroles te verlengen, zal dat met een periode van zes maanden zijn. De grenscontroles zijn inmiddels al weer enkele jaren actief als gevolg van de stroom vluchtelingen naar Europa.

Hof oordeelt over mishandeling door vader

Het gerechtshof doet uitspraak in de zaak tegen Helmonder Mario H. (53) die wordt verdacht van poging tot moord op de belager van zijn tienerdochter. De man spoorde Jack S. begin vorig jaar op, wachtte hem op en sloeg hem ten minste vier keer met een sneeuwschep tegen het hoofd. H. ging destijds door het lint, omdat zijn veertienjarige dochter werd lastiggevallen door de 49-jarige Jack S. De rechtbank legde H. tien maanden celstraf op wegens zware mishandeling. De aanklager ging in hoger beroep voor een zwaardere straf.

En verder:

- Begint het Sinterklaasjournaal.

- Is de aftrap van de week van de werkstress.

- Spreekt minister Slob tijdens een werkbezoek met leraren over het lerarentekort.

- Gaat de rechtszaak tegen Willem Holleeder weer verder. Het proces heeft korte tijd stilgelegen en gaat nu verder met de behandeling dat Holleeder lid was van een criminele organisatie.

- Worden de 27 EU-ministers bijgepraat over de onderhandelingen die Michel Barnier namens de EU voert met het Verenigd Konikrijk over de Brexit.

TV-tip: Freeks wilde wereld

18.15 18.45 uur op NPO3: De populaire bioloog gaat in de eerste aflevering van het zevende seizoen apen kijken in Rwanda, variërend van een berggorilla tot kuifmakaakjes.

Weer

Er valt maandag veel regen, vooral in de ochtend. Ook later op de dag blijft het bewolkt en blijven buien mogelijk. Er staat een matige wind uit het zuiden en het wordt 12 tot 15 graden in het zuiden.

