Wat gaat er zondag in ieder geval gebeuren? Hieronder de hoofdpunten uit de nieuwsagenda van 11 november 2018.

Mogelijke ontmoeting Poetin en Trump in Parijs

De Amerikaanse president Donald Trump zal mogelijk voor de tweede keer dit jaar een ontmoeting hebben met zijn Russische collega Vladimir Poetin. Beide wereldleiders zijn aanwezig tijdens de herdenking van de Eerste Wereldoorlog in Parijs. Hoewel nog onzeker is of de twee elkaar zullen treffen, werd er eerder gespeculeerd over een apart werklunch. De laatste keer dat Poetin en Trump elkaar spraken was in juli van dit jaar in de Finse hoofdstad Helsinki. Na afloop van die ontmoeting was er vooral in de VS veel verontwaardiging over het feit dat Trump de Russische president niet had aangesproken op inmengpogingen tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Ajax en Feyenoord in actie in Eredivisie

Na de 1-4-zege zaterdagavond van PSV bij De Graafschap kan Ajax de achtstand op de Eindhovense Eredivisie-koploper weer terugbrengen tot vijf punten. De Amsterdammers spelen om 14.30 uur uit tegen Excelsior en ook bij ADO Den Haag-AZ is de aftrap op dat tijdstip. De zondag begint om 12.15 uur met de 'Derby van het Noorden' tussen FC Groningen en sc Heerenveen en wordt om 16.45 uur afgesloten met Heracles Almelo-Feyenoord.

Verstappen gaat voor podiumplaats bij Grand Prix Brazilië

De zege bij de Grand Prix van Brazilië lijkt zondag te hoog gegrepen voor Max Verstappen, maar de Nederlander van Red Bull gaat wel voor het podium. Hij start om 18.10 uur vanaf de vijfde positie. Lewis Hamilton, die twee weken geleden in Mexico de wereldtitel veiligstelde, begint van poleposition. De Brit jaagt op het circuit van Interlagos op zijn tiende zege van dit seizoen.

Einde van de Eerste Wereldoorlog honderd jaar geleden

Het is zondag om 11.00 uur precies honderd jaar geleden dat er een einde kwam aan de Eerste Wereldoorlog. In veel Europese landen betekent het memoreren van het einde van de oorloog ook dat er stilgestaan wordt bij de slachtoffers. Tijdens de oorlog die vier jaar duurde, kwamen namelijk zowel miljoenen soldaten als miljoenen burgers om het leven. Er is bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk een herdenkingsbijeenkomst waar ook de koninklijke familie aanwezig is en zijn wereldleiders als Emmanuel Macron, Donald Trump, Angela Merkel en Vladimir Poetin in Parijs aanwezig voor een grote herdenking. Vele kerkklokken wereldwijd zullen daarnaast geluid worden als onderdeel van de herdenking.

En verder:

- Worden de muziekprijzen de Klassieke Edisons uitgereikt.

- Is het Sint Maarten, waarbij veel kinderen met hun lampion langs de deuren gaan.

- Bestaat de zogeheten Ambert Alert, een dienst die ingezet wordt bij de vermissing van kinderen, tien jaar.

TV-tip: Postcode Loterij De weg naar het Miljoen

21.30 22.30 uur op RTL4: Vijf kandidaten gaan onder leiding van Martijn Krabbé de strijd met elkaar aan om een miljoen euro. Ze proberen elkaar af te troeven met hun kennis en door de juiste keuzes te maken in de vooral visuele spelshow.

Weer

Het is zondag opnieuw wisselvallig. Wolkenvelden en zonnige periode wisselen elkaar af 's ochtends af. Vooral in de middag neemt de kans op buien toe en kan het in veel delen van het land gaan regenen. Er staat dan ook een stevige wind en het maximaal 14 graden.

