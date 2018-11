Wat gaat er zaterdag in ieder geval gebeuren? Hieronder de hoofdpunten uit de nieuwsagenda van 10 november 2018.

Verkiezingen in twee regio's Oost-Oekraïne

In het oosten van Oekraïne, in de zelfverklaarde republieken Loegansk en Donetsk, mogen inwoners naar de stembus. Aan de mensen in deze gebieden, die nog altijd grotendeels onder controle staan van separatisten die steun ontvangen van Rusland, is door de Oerkaïense regering een oproep gedaan om niet te gaan stemmen. Ook internationaal is er veel kritiek op de verkiezingen, die niet zouden bijdragen aan een oplossing in het slopende conflict in het gebied. In het gebied komt het namelijk nog regelmatig tot conflicten.

Uitwedstrijden voor PSV, Ajax én Feyenoord in Eredivisie

Na elf zeges op rij speelt de ongeslagen koploper PSV zaterdag uit tegen De Graafschap. Ajax reist een dag later naar Rotterdam, waar de ploeg van trainer Erik ten Hag het opneemt tegen Excelsior. Het Eredivisie-weekend wordt afgesloten met een wedstrijd tussen de nummers vier en drie: Heracles Almelo tegen Feyenoord.

Kwalificatie GP Brazilië

Zaterdag om 15.00 uur (Nederlandse tijd) is de derde training, waarna om 18.00 uur de kwalificatie voor de Grand Prix van Brazilië plaatsvindt. De Grand Prix zelf begint zondag om 18.10 uur. Verstappen, die vrijdag tijdens de eerste vrije training de snelste tijd neerzette, acht zichzelf niet in staat om zondag te winnen. "Normaal gezien word ik vijfde of zesde, als er niks geks gebeurt", zei Verstappen, die vorig jaar als vijfde eindigde in Brazilië.

Bewoners regio Kinderdijk protesteren tegen toeristen

De bewoners van de molens van Kinderdijk hebben steeds meer last van het massatoerisme. Zaterdag voeren ze daarom actie. Ze delen die dag Engelstalige ansichtkaarten uit aan bezoekers om te laten weten dat ze in het gebied wonen en dat de overlast van toeristen toeneemt. Jaarlijks wordt het gebied bezocht door enkele honderdduizenden toeristen.

En verder:

- Woont minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) de aftrap bij van een actieplan dat moet zorgen voor het behoud van verschillende kerken in financiële nood.

- Begint in Eindhoven het lichtfestival GLOW.

TV-tip: De tv-kijker van het jaar

20.30 21.20 uur op NPO1: Volg je Boer Zoekt Vrouw op de voet en hebben de bewoners van Utopia geen geheimen voor je? Dan ben je net te laat voor deelname aan deze door Harm Edens gepresenteerde zoektocht naar de beste tv-kijker. Kijken kan natuurlijk wel. In de komende vijf weken vindt de strijd om de titel 'tv-kijker van het jaar' plaats.

Weer

Zaterdag neemt de kans op regen en bewolking verder toe. Later op de middag kan de zon er wel even bij komen, vooral in het westen. Temperaturen lopen uiteen van 9 tot 12 graden.

