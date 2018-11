Wat gaat er vrijdag in ieder geval gebeuren? Hieronder de hoofdpunten uit de nieuwsagenda van 9 november 2018.

Uitspraak in zaak blokkade A7 op dag intocht Sinterklaas

De rechtbank in Leeuwarden doet vrijdag uitspraak in de zaak tegen de verdachten van de blokkade van tegenstanders van Zwarte Piet op de A7 in 2017. Meer dan dertig Friezen staan terecht in de zaak. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft taakstraffen tot 240 uur geëist. De hoogste taakstraf is gevraagd voor Jenny Douwes, die volgens justitie een coördinerende rol had.

Oranjevrouwen spelen beslissend tweeluik tegen Zwitserland

De Oranjevrouwen beginnen aan het beslissende tweeluik met Zwitserland om een ticket voor het WK 2019 in Frankrijk. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman start de finale van de play-offs vrijdag met een thuiswedstrijd. Het duel in de uitverkochte Galgenwaard begint om 20.00 uur. De return staat dinsdag om 19.00 uur in het LIPO Park in Schaffhausen op het programma. Het WK begint op 7 juni 2019 en duurt precies een maand.

Zaak tegen vrouw van voor kindermishandeling veroordeelde man

Vrijdag begint de rechtszaak tegen de vrouw van een man uit Bunschoten-Spakenburg, die is veroordeeld voor de mishandeling van vijftien van zijn negentien kinderen. De vrouw wordt vervolgd voor het in gevaar brengen van deze kinderen. De officier van justitie verwijt de vrouw dat ze de kinderen in hulpeloze toestand heeft achtergelaten, hoewel ze wist dat zij werden mishandeld. De aanklacht leunt zwaar op de veroordeling van vader Henk Koelewijn, die in mei twee jaar celstraf opgelegd kreeg voor het jarenlang en stelselmatig mishandelen van tien van zijn kinderen.

Mannen staan in België terecht voor verkrachting Nederlandse vrouwen

De rechtbank in Antwerpen behandelt de zaak van vier mannen die vervolgd worden voor de verkrachting van twee jonge Nederlandse vrouwen in hun hotel in Antwerpen. De slachtoffers van 20 en 21 jaar brachten in het voorjaar een weekend in Antwerpen door. Ze waren in de nacht van 16 op 17 maart naar een nachtclub geweest, waarna Mohamed S. (22) en Lamine N. (20) de vrouwen een lift terug naar hun hotel gegeven hadden. Vervolgens zouden ze de vrouwen daar hebben verkracht.

En verder:

- Zijn er verschillende herdenkingen van de Kristallnacht die tachtig jaar geleden plaatsvond.

- Vergadert de VN-Veiligheidsraad achter gesloten deuren over sancties tegen Noord-Korea.

- Komt het Europese statistiekbureau Eurostat met cijfers over het aantal dodelijke verkeersongevallen in de Europese Unie.

TV-tip: Elle

22.10 - 0.20 uur op NPO 3: De voor een Oscar genomineerde actrice Isabelle Huppert speelt een succesvolle zakenvrouw die op een kwade dag in haar huis wordt verkracht door een gemaskerde indringer. Ze spoort hem op, waarna de film een bizarre wending neemt. Regisseur Paul Verhoeven bleek in staat er een opvallend einde aan te geven.

Weer

Op sommige plaatsen is er vrijdagochtend eerst nog sprake van bewolking, maar deze bewolking trekt in de loop van de ochtend op alle plaatsen weg. Er is dan even weer ruimte voor de zon, waarna in de loop van de middag de bewolking weer terugkeert. Wel blijft het tot laat op de avond droog. Het wordt ongeveer 14 graden.

