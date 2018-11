Wat gaat er donderdag in ieder geval gebeuren? Hieronder de hoofdpunten uit de nieuwsagenda van 7 november 2018.

Feitenbehandeling in hoger beroep webcamafperser Aydin C.

Donderdag gaat het hoger beroep tegen Aydin C. verder met de feitenbehandeling. Het was de bedoeling dat hier maandag al mee werd begonnen, maar door een aanhoudingsverzoek van de verdeding liep dit vertraging op. De verdachte van digitale afpersing en het maken en verspreiden van kinderporno, was maandag niet aanwezig, maar het hof gelastte hem donderdag wel te komen.

OM komt met strafeis in verkrachtingszaak Breukelen

Het Openbaar Ministerie (OM) formuleert de strafeis tegen een 45-jarige man uit Nieuwkoop die ervan wordt verdacht in maart een vrouw te hebben ontvoerd en haar meermalen te hebben verkracht. Ingmar S. zou de vrouw hebben ontvoerd in Breukelen. Onder bedreiging van een nepvuurwapen zou S. haar in de bosjes in het Utrechtse dorp Nieuwer ter Aa hebben verkracht. Ze werd uiteindelijk in Diemen achtergelaten, waar zij door voorbijgangers werd gevonden.

Overleg over weghalen omgevallen kraan Rotterdam

De hijskraan die dinsdag omviel en terechtkwam op een leegstaand deel van het Erasmus MC in Rotterdam, ligt nog steeds op de plek waar hij is neergekomen. De betrokken partijen gaan donderdag overleggen over hoe en wanneer de kraan van zijn plek gehaald kan worden. Hiervoor moet een speciaal takelplan opgesteld worden. Bij het ongeluk raakte de machinist van de kraanwagen gewond. Verder vielen er geen gewonden.

Nieuwe zitting in zaak Weinstein

In de zaak tegen de Amerikaanse producent Harvey Weinstein vindt een nieuwe bijeenkomst plaats. Weinstein wordt door tientallen vrouwen beschuldigd van verkrachting, aanranding en seksuele intimidatie. Tijdens de laatste bijeenkomst in deze zaak, heeft de advocaat van Weinstein verzocht de zaak te seponeren. De aanklacht tegen de 66-jarige Weinstein bestaat nog uit vijf tenlasteleggingen. Vorige maand verviel al een deel van de aanklacht. De openbaar aanklager besloot toen namelijk getuigenissen van een van de vrouwen, Lucia Evans, te schrappen.

En verder:

- Komt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met cijfers over het aantal voertuigen dat vorig jaar op de weg reed.

- Reikt minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs mbo-diploma's uit aan statushouders.

- Krijgt de afgebrande kerk in Weesp de spits weer terug.

TV-club: #BOOS: Terug naar je eige land

22.25 - 23.30 uur op SBS9: Tim Hofman volgt vijf kinderen die in Nederland geboren zijn of hier al langer dan vijf jaar wonen. De kans bestaat dat ze terug moeten naar het land van herkomst van hun ouders. Hofman zoekt uit hoe dit zit.

Weer

Het wordt donderdag een droge en zonnige herfstdag. Er staat een lichte wind die afkomstig is uit het zuiden en het wordt ongeveer 13 graden.

