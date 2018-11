Wat gaat er maandag in ieder geval gebeuren? Hieronder de hoofdpunten uit de nieuwsagenda van 5 november 2018.

Kort geding over afschieten edelherten Oostvaardersplassen

Zes verschillende stichtingen hebben een kort geding aangespannen waarmee ze bezwaar willen maken tegen het besluit van de Provincie Flevoland om honderden edelherten in de Oostvaardersplassen af te schieten. Het besluit van de provincie volgt op onderzoeken naar de situatie waarin de dieren leven in de Oostvaardersplassen. Het afschieten van de dieren moet zorgen voor een betere verhouding van de dieren in het gebied, maar de stichtingen zijn van mening dat afschot van de edelherten niet kan, omdat het om een beschermd dier gaat.

Stiptheidsacties deel ambulancepersoneel

Ambulancemedewerkers die lid zijn van vakbond FNV gaan stiptheidsacties houden. Ze zijn namelijk ontevreden over het verloop van het cao-overleg. Als er geen vooruitgang geboekt zal worden, dan worden later misschien hardere acties aangekondigd. Ambulancepersoneel houdt al langere tijd kleine acties die voortkomen uit onvrede over het loon en de werkdruk. Ongeveer een kwart van de ambulancemedewerkers is aangesloten bij vakbond FNV, die de acties heeft opgezet.

Aandacht voor loonverschil mannen en vrouwen tijdens Equal Pay Day

Op Equal Pay Day wordt aandacht gevraagd voor de loonkloof: mannen verdienen volgens het kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis momenteel in hun werkzame leven 15,5 procent meer dan vrouwen. De gedachte achter Equal Pay Day is dat vrouwen vanaf die datum tot het einde van het jaar als het ware voor niets werken, gegeven de gemiddelde beloningsachterstand op mannen.

En verder:

- Gaat dj Nicky Romero ontbijten met basisschoolkinderen voor de viering van het zestiende Nationaal Schoolontbijt.

- Houden vertegenwoordigers van Nederland en Vlaanderen een overleg op hoog niveau.

TV-tip: Uit de kleren voor de liefde

20.30-21.30 uur op RTL 5

Tien jaar geleden ging presentatrice Lieke van Lexmond zelf nog uit de kleren ging voor Playboy, maar in het nieuwe programma Undress for Love vraagt ze anderen zich van hun kleding te ontdoen. Zes vrijgezelle vrouwen en mannen laten letterlijk alles van zich zien in de zoektocht naar een geliefde.

Weer

Maandag gaat de dag hier en daar grijs en mistig van start. De zon komt er geleidelijk ook bij en dan wordt het 12 tot 15 graden. Als de wolken blijven hangen wordt het maximaal 11 graden.