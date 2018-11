Wat gaat er zaterdag in ieder geval gebeuren? Hieronder de hoofdpunten uit de nieuwsagenda van 3 november 2018.

PSV en Ajax in actie in Eredivisie

In de elfde speelronde van de Eredivisie komt zowel koploper PSV als nummer twee Ajax in actie. De Eindhovense landskampioen speelt om 18.30 uur thuis tegen Vitesse en de Amsterdammers, die in de stand vijf punten toegeven, ontvangen om 20.45 uur Willem II. NAC Breda-Heracles Almelo (18.30 uur) en AZ-De Graafschap (20.45 uur) zijn de overige affiches.

Referendum over onafhankelijkheid Frans gebied Nieuw-Caledonië

Nieuw-Caledonië, een gebiedsdeel van Frankrijk in de Stille Ocean, houdt een onafhankelijkheidsreferendum. Nieuw-Caledonië heeft een bevolking van ongeveer 270.000 mensen en ligt 1.200 km ten oosten van Australië in het zuidwesten van de Stille Oceaan. Het merendeel van de bevolking lijkt in de peilingen echter tegen onafhankelijkheid te zullen stemmen.

Tweede dag World Cup-kwalificatietoernooi

In het Heerenveense Thialf staat dag twee van het World Cup-kwalificatietoernooi op het programma, waarbij voor vrouwen de 500 en 3.000 meter op het programma staan en de mannen de 1.500 meter rijden. De beste vijf schaatsers op iedere afstand plaatsen zich voor de eerste drie wereldbekers van het seizoen.

En verder:

- Vindt het partijcongres van het CDA plaats.

- Gaan de Amsterdamse musea 's nachts open voor de Museumnacht.

Tv-tip: Unforgotten

22.40-01.08 uur op NPO2: Rechercheurs Cassie en Sunny moeten erachter komen hoe een man in een lijkkist om het leven is gekomen. In zes afleveringen vol wisselingen van perspectief komen we het tegelijk met hen te weten.

Weer

Het blijft zaterdag in het hele land droog en er is veel ruimte voor de zon. Wel is er van tijd tot tijd wat sluierbewolking aanwezig. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden en het wordt ongeveer 11 graden. Zondag is het weerbeeld vrijwel hetzelfde, mogelijk met iets meer bewolking.

